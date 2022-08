In corso il round a Silverstone, ma arriva anche l’annuncio della conferma per il 2023. Il Mondiale MotoGP farà tappa sullo storico tracciato britannico anche l’anno prossimo. In data odierna è stato anche ufficializzato il fine settimana in cui avrà luogo. Il GP di Gran Bretagna si disputerà nei giorni 4-6 agosto 2023, confermandosi quindi un evento estivo per la MotoGP. È la seconda data annunciata dopo l’esordio stagionale.

Sarà anche l’occasione per ritrovare l’International Paddock, nonché l’iconica struttura chiamata Silverstone Wing per la prima volta dal 2012. Sono stati attuati cambiamenti importanti, nel segno di un programma volto alla maggiore sostenibilità ambientale in MotoGP. “Per il prossimo agosto, la fase due del progetto dei pannelli solari sarà completata” ha sottolineato Stuart Pringle, Managing Director of Silverstone. “Produrranno oltre il 13% dell’energia annuale. Un’iniziativa in linea col programma di passaggio a zero emissioni e con l’impegno Dorna per un futuro sostenibile.”

Passi confermati anche dal CEO Dorna Carmelo Ezpeleta. “Come già annunciato, la MotoGP arriverà al 100% di carburanti sostenibili per il 2027. Questa è una parte della nostra strategia, la sostenibilità è un punto cardine del nostro sport. Il ritorno del Silverstone Wing è il simbolo perfetto della possibilità di combinare innovazione ed un cambiamento positivo.”

Foto: motogp.com