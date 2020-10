MotoGP, Moto2, Moto3: Le griglie 2021 prendono sempre più forma

Si susseguono gli annunci per la prossima stagione, ma c'è anche qualche ultima voce sorprendente. Ecco le griglie provvisorie MotoGP, Moto2 e Moto3 per il 2021.

Le griglie di partenza 2021 per le tre categorie del Motomondiale sono sempre più definite. Mancano davvero pochi tasselli in MotoGP, ma anche in Moto2 e Moto3 si sono susseguiti gli annunci per quanto riguarda la prossima stagione. Nella entry class in particolare spicca l’addio di Estrella Galicia 0.0, che non rivedremo nel 2021, ma c’è anche qualche ultima voce piuttosto sorprendente. Vediamo a che punto siamo.

Nella classe regina ormai mancano solo un paio di nodi da sciogliere. Parliamo del compagno di box di Aleix Espargaró, con Aprilia che ancora in attesa di Iannone, ma che sta tenendo d’occhio Dovizioso e Crutchlow. C’è poi Avintia Racing ancora da annunciare: Bastianini è in arrivo, ancora nessuna certezza ufficiale sul futuro compagno di box, anche se Rabat sembra prossimo all’addio per lasciare spazio a Marini. In Moto2 svariate squadre sono già bell’e fatte, di altre è stato ufficializzato un solo pilota, ma ci sono anche quelle che ancora non hanno detto nulla sulla futura formazione. Medesimo discorso anche in Moto3.

Probabilmente in questa categoria avremo anche l’addio di Sky Racing VR46, oltre a quello già ufficiale di Estrella Galicia 0,0. C’è poi un’ultima voce abbastanza inaspettata, visti i contratti già firmati, arrivata lo scorso weekend da DAZN España. Raúl Fernández, che ha rinnovato con KTM Ajo in Moto3, sembra ora prossimo al passaggio in Moto2 con la medesima struttura, ereditando la sella di Nagashima. Al suo posto arriverebbe Pedro Acosta, che ha un contratto appena firmato con PrüstelGP e Fundación Andreas Pérez per il salto mondiale. Ecco il riassunto, tra parentesi ed in corsivo le voci non ancora confermate.

MOTOGP

Ducati Team: Jack Miller-Francesco Bagnaia

Pramac Racing: Johann Zarco-Jorge Martín

Avintia Racing: (Tito Rabat/Luca Marini?)–Enea Bastianini

Repsol Honda Team: Marc Márquez-Pol Espargaró

LCR Honda Team: Alex Márquez-Takaaki Nakagami

Monster Energy Yamaha: Maverick Viñales-Fabio Quartararo

Petronas SRT: Franco Morbidelli-Valentino Rossi

Team Suzuki Ecstar: Alex Rins-Joan Mir

Red Bull KTM Factory: Brad Binder-Miguel Oliveira

(Red Bull) KTM Tech3: Danilo Petrucci-Iker Lecuona

Aprilia Racing Team Gresini: Aleix Espargaró-(Iannone/Dovizioso/Crutchlow?)

MOTO2

Petronas Sprinta Racing: Xavi Vierge-Jake Dixon

Red Bull KTM Ajo: Remy Gardner-(Raúl Fernádez?)

Intact GP: Tony Arbolino-Marcel Schrötter

SAG Team: Thomas Lüthi-?

American Racing Team: Marcos Ramírez-Cameron Beaubier

Italtrans Racing Team: Lorenzo Dalla Porta-Joe Roberts

Pons Racing: Hector Garzó-Stefano Manzi

Gresini Racing: Nicolò Bulega-Fabio Di Giannantonio

Aspar Team: Aron Canet-Albert Arenas

MV Agusta Forward: Lorenzo Baldassarri-?

NTS RW Racing GP: Barry Baltus-?

Sky Racing Team VR46: (Marco Bezzecchi?)-(Celestino Vietti?)

Honda Team Asia: (Ai Ogura?)–(Somkiat Chantra?)

EG 0,0 Marc VDS: ?-?

Speed Up Racing: ?-?

MOTO3

Leopard Racing: Dennis Foggia-Xavi Artigas

PrüstelGP: Jason Dupasquier-(Pedro Acosta?)

Red Bull KTM Ajo: Jaume Masiá-(Raúl Fernández/Pedro Acosta?)

(Red Bull) KTM Tech3: Ayumu Sasaki-Deniz Öncü

Gresini Racing: Jeremy Alcoba-Gabriel Rodrigo

Petronas Sprinta Racing: Darryn Binder-John McPhee

Snipers Team: Filip Salač-Andrea Migno

Reale Avintia Racing: Carlos Tatay

SIC58 Squadra Corse: Tatsuki Suzuki-?

CIP – Green Power: Kaito Toba-?

Max Racing Team: (Romano Fenati?)-(Alonso López?)

Aspar Team: ?-?

BOE Skull Rider Facile Energy: ?-?

Honda Team Asia: ?-?