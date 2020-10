Moto3: EG 0,0 e Monlau scrivono la parola ‘fine’ al progetto mondiale

Estrella Galicia 0,0 e Monlau interrompono il progetto Moto3. Arriva l'ufficialità, l'anno prossimo non ritroveremo questa squadra nel Campionato del Mondo.

La notizia era nell’aria da tempo, ora è arrivata l’ufficialità. L’anno prossimo in Moto3 non rivedremo il team Estrella Galicia 0,0 al via. La struttura Monlau Repsol e la compagnia, da anni maggior sponsor del progetto, hanno deciso di concentrare tutti i loro sforzi unicamente nel FIM CEV 2021. Si torna quindi agli inizi, al campionato di lancio dei giovani talenti del futuro.

Dopo nove anni nel Campionato del Mondo, ecco l’annuncio ufficiale della fine del progetto della entry class del Motomondiale. Estrella Galicia 0,0 e Monlau Repsol però continueranno ad unire i loro sforzi: saranno insieme per Talent Team Estrella Galicia 0,0 (European Talent Cup) e Junior Team Estrella Galicia 0,0 (Mondiale Junior).