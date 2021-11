MotoGP, Moto2, Moto3: ecco le griglie di partenza per il 2022

Pubblicate le liste dei piloti che affronteranno la stagione 2022 in MotoGP, Moto2, Moto3. Tra esordi e cambi di team, ecco tutti i nomi.

Completati tutti i tasselli per quanto riguarda il prossimo Mondiale MotoGP. Tutt’e tre le categorie hanno i loro piloti ufficializzati, non mancano svariati esordienti. In top class segnaliamo dalla Moto2 il neo campione Remy Gardner, Raúl Fernández, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, più Darryn Binder dalla Moto3. Non mancano un buon numero di esordienti anche in middle class, in arrivo dalla classe minore (su tutti l’iridato 2021 Pedro Acosta), ma anche dalla MotoE, dal MotoAmerica, dalla Supersport o dal CEV. Infine, rookie in entry class dal CIV, dal CEV, da Rookies Cup, compresi due ragazzi italiani. Di seguito tutti i nomi annunciati.

MotoGP

Repsol Honda Team: Marc Márquez-Pol Espargaró

LCR Honda Team: Alex Márquez-Takaaki Nakagami

Ducati Team: Francesco Bagnaia-Jack Miller

Pramac Racing Team: Johann Zarco-Jorge Martín

Aramco VR46: Marco Bezzecchi-Luca Marini

Gresini Racing: Enea Bastianini-Fabio Di Giannantonio

Monster Energy Yamaha MotoGP: Fabio Quartararo-Franco Morbidelli

RNF Team (ex Petronas SRT): Andrea Dovizioso-Darryn Binder

Red Bull KTM Factory Racing: Miguel Oliveira-Brad Binder

Tech3 Factory Racing: Remy Gardner-Raúl Fernández

Team Suzuki Ecstar: Joan Mir-Alex Rins

Aprilia Factory Racing: Aleix Espargaró-Maverick Viñales

Moto2

American Racing: Cameron Beaubier-Sean Dylan Kelly

Aramco VR46 Team: Celestino Vietti-Niccolò Antonelli

GasGas Aspar Team: Albert Arenas-Jake Dixon

Marc VDS Racing Team: Sam Lowes-Tony Arbolino

Pons Racing: Aron Canet-Jorge Navarro

Idemitsu Honda Team Asia: Ai Ogura-Somkiat Chantra

Italtrans Racing Team: Joe Roberts-Lorenzo Dalla Porta

Intact GP: Marcel Schrötter-Jeremy Alcoba

MV Agusta Forward Racing: Marcos Ramírez-Simone Corsi

(KALEX) RW Racing GP: Barry Baltus-Zonta van den Goorbergh

Mandalika SAG Team: Bo Bendsneyder-Gabriel Rodrigo

Red Bull KTM Ajo: Augusto Fernández-Pedro Acosta

Speed Up Racing: Romano Fenati-Fermín Aldeguer

Gresini Racing: Alessandro Zaccone-Filip Salac

Yamaha VR46 Master Camp: Manuel González-Keminth Kubo

Moto3

Avintia VR46 Riders Academy: Elia Bartolini-Matteo Bertelle

BOE SKX: David Salvador–David Muñoz (dopo 6 GP)

CIP Green Power: Kaito Toba-Joel Kelso

GasGas Aspar Team: Sergio García-Izan Guevara

Honda Team Asia: Mario Suryo Aji-Taiyo Furusato

Leopard Racing: Dennis Foggia-Tatsuki Suzuki

MT Helmets – MSI Race Tech: Ryusei Yamanaka-Diogo Moreira

PrüstelGP: Xavi Artigas-Carlos Tatay

Red Bull KTM Ajo: Jaume Masiá-Daniel Holgado

Red Bull KTM Tech3: Deniz Öncü-Adrián Fernández

Snipers Team: Andrea Migno-Alberto Surra

SIC58 Squadra Corse: Lorenzo Fellon-Riccardo Rossi

Max Racing Team: Ayumu Sasaki-John McPhee

Team MTA: Ivan Ortolá-Stefano Nepa

VisionTrack Honda: Scott Ogden-Joshua Whatley

Foto: motogp.com