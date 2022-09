Ducati imperiali nelle qualifiche MotoGP a Misano, Fabio Quartararo deve rincorrere. Brilla Celestino Vietti in Moto2, scherzetto di Deniz Öncü in Moto3 con gli italiani indietro. Gara 1 MotoE intanto ha consegnato il campione, ovvero Dominique Aegerter, con Mattia Casadei vittorioso in gara. Festa anche in JuniorGP con José Antonio Rueda campione e Filippo Farioli al primo trionfo in gara. Domani ci saranno le ultime corse, chi vincerà? Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sarà visibile integralmente in diretta su motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Anche su TV8 sarà possibile vedere in diretta sia le qualifiche che le gare, di seguito tutti gli orari TV e streaming.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

GP Misano, gli orari Sky Sport

Domenica 4 settembre

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara 2

