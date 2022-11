MotoGP, Max Biaggi saluta la Moto3: nuovo ruolo con Aprilia RNF

Max Biaggi è in procinto di passare nel team satellite di Razlan Razali nella prossima stagione, la sua dichiarazione dopo la gara Moto3 a Valencia è quasi un oracolo: “Ci rivediamo in MotoGP“. La soluzione logica è quella di mettere al servizio dell’Aprilia RNF la sua grande esperienza e il suo main sponsor Sterilgarda. Resta da definire il suo ruolo esatto all’interno del box, presto avremo delucidazioni, ma prima assisteremo all’ultima sfida della classe MotoGP, con Pecco Bagnaia favoritissimo per il titolo mondiale. E Aleix Espargarò che deve difendere il terzo posto in classifica dall’assalto di Enea Bastianini.

Max Biaggi e le sensazioni di Bagnaia

Max Biaggi si è affermato campione del mondo per sei volte, in tre occasioni ha dovuto attendere l’ultimo Gran Premio stagionale per avere la certezza aritmetica. “Non vorrei essere nei panni di Bagnaia, la tensione è alta. Le condizioni giocano a suo favore, il vantaggio è importante, però non ha ancora portato a casa il Mondiale“, sottolinea il Corsaro. “Si fanno i dovuti scongiuri, ci si attacca a qualsiasi stratagemma, sicuramente è difficile la vigilia del giorno stesso. Rientri nel box, fai le stesse cose di sempre, con un pizzico di scaramanzia cerchi di fare le cose di sempre, fino ad arrivare al semaforo, quello è il momento più critico“.

La partenza in classe MotoGP

Nel warm-up di domenica mattina Pecco Bagnaia sembra aver trovato il suo vecchio smalto lo ha caratterizzato nella seconda parte di stagione. La partenza sarà decisiva per le sorti del Mondiale. “Con la MotoGP di oggi la partenza è metà dell’opera. Mettersi davanti a Quartararo sarebbe importante – prosegue Max Biaggi -, poi ci sono molte Ducati davanti e questo sicuramente non aiuta Fabio in questo momento“.

Un finale non elettrizzante?

In uno sport al limite come la MotoGP è difficile correre in gestione come paventato da molti… “In gestione significa che deve essere costante per tutta la gara, non fare sbavature, non consumare troppo le gomme all’inizio, non spingere troppo sull’anteriore con pieno carico di benzina… Poi ci sono anche gli altri piloti da gestire, tutti puntano a fare risultato nell’ultima gara“. Ci sono anche Aleix Espargarò ed Enea Bastianini che si contendono il terzo posto in classifica piloti. Un finale di campionato sicuramente adrenalinico, ma Max Biaggi ha vissuto emozioni sicuramente più entusiasmanti… “Bello arrivare all’ultima gara senza ancora il nome del campione, ma abbiamo sicuramente visto situazioni più elettrizzanti di queste“.

Foto: Instagram @maxbiaggiofficial