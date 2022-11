MotoGP, Max Biaggi: “Ducati stagione pazzesca, ora speriamo in Aprilia”

Nel test MotoGP di Valencia abbiamo visto per la prima volta quattro Aprilia RS-GP in pista. Un altro bel colpo di Massimo Rivola e della Casa di Noale che ha saputo convincere il team satellite RNF a lasciare Yamaha per abbraccia la causa veneta. Un nuovo tassello per ritornare alla ribalta e puntare al titolo mondiale dopo il deludente finale di stagione 2022, con il tour asiatico che si è rivelato fatale per Aleix Espargarò, a -17 punti dalla vetta fino al post Aragon. A Valencia il pilota di Granollers ha dovuto cedere la terza posizione al pilota Ducati Enea Bastianini, con un amaro 4° posto che rivendica un immediato riscatto nel prossimo Mondiale.

Max Biaggi sul test di Valencia

Max Biaggi, ambassador Aprilia, potrebbe rivestire un ruolo di primo piano all’interno del box di Razlan Razali dal 2023. In attesa di annunci ufficiali, il Corsaro valuta positivamente il test Irta di Valencia, che ha visto il debutto sulla RS-GP22 di Miguel Oliveira e Raul Fernandez, entrambi di provenienza KTM. “Con l’inserimento di due Aprilia diventano quattro, dunque lo scambio dati può aiutare a velocizzare lo sviluppo della RS-GP. Miguel Oliveira è andato particolarmente bene (4° miglior crono, ndr). E’ vero che ha usato la gomma soft e Aleix Espargarò no, però è bello che ha lasciato la KTM per Aprilia e si è trovato subito bene. Mi aspetto anche Raul Fernandez rimontare delle posizioni“.

Il trionfo Ducati in MotoGP e SBK

I cugini della Ducati hanno chiuso l’anno 2022 in bellezza, affermandosi campioni del mondo in MotoGP e Superbike con Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista. Max Biaggi fa i complimenti alla squadra di Borgo Panigale, con la speranza che il marchio di Noale possa presto spodestare la Rossa nel Motomondiale. “E’ stato bello rivedere un italiano vincere su una moto italiana, mancava da tanto tempo. Però è ancora fresco… ne sentiremo parlare nelle prossime settimane. Mi piace molto come guida, Ducati ha fatto un lavoro pazzesco. Ad Alvaro (Bautista) gli ho scritto un messaggio, ha portato a casa un Mondiale che mancava da tanti anni… Ducati ha fatto un anno pazzesco, ora bisogna ripetersi, ma spero che pian piano si inserisca anche l’Aprilia“.

Quattro Aprilia RS-GP in azione

Il team manager dell’Aprilia, Paolo Bonora, traccia un bilancio positivo al termine del test di Valencia. Al vaglio dei piloti ufficiali un nuovo telaio e una nuova elettronica per la RS-GP23, con i dati di Oliveira e Fernandez che porteranno un notevole contributo all’evoluzione del prototipo durante l’inverno. Quattro stili di guida differenti non saranno di ostacolo per la Casa di Noale. “I dati dei test e l’esperienza acquisita sono la chiave per costruire una moto competitiva. Vediamo positivamente i diversi stili di guida, perché questo ci mostra dove risiedono i punti di forza e di debolezza delle nostre moto. Questo è particolarmente importante per i nostri ingegneri e dipendenti in fabbrica che analizzeranno i dati“.

Foto: MotoGP.com