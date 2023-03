MotoGP, Maverick Vinales: “Non mi sentivo così da molto tempo”

Maverick Vinales è arrivato al circuito di Portimao in forma smagliante, pronto per l’ultimo test MotoGP preseason. Sarà la sua seconda stagione completa in sella alla Aprilia RS-GP dopo i tre podi conquistati nella stagione 2022, al suo fianco ritroverà il capotecnico dei tempi Suzuki, Manu Cazeaux. Nell’ultima uscita a Sepang ha conquistato un terzo posto nella classifica combinata: l’obiettivo è rincorrere il sogno mondiale sfuggitogli in sella alla Yamaha.

C’è grande fiducia nel lavoro svolto dagli ingegneri di Noale e sul nuovo pacchetto della moto 2023. “Ho così tanta fiducia in quello che fanno che non ho chiesto niente alla moto”, ha commentato Vinales a MCN. “Ho chiesto soltanto una cosa: che Manu Cazeaux lavorasse con me. Era la mia unica richiesta. Dopo i test di Valencia, a fine stagione, ero contento della moto. Sono stato subito veloce ed era chiaro che la moto era pronta. Poi, in inverno, sono andato un paio di volte alla fabbrica di Noale, ho parlato con gli ingegneri e mi hanno spiegato cosa avevano fatto“.

Aprilia contendente al titolo MotoGP

Ducati resta la moto da battere anche nella prossima stagione MotoGP, ma l’Aprilia RS-GP sembra potersi ergere a diretta avversaria. Il costruttore veneto ha dimostrato di avere investito molto e lavorato bene sull’aerodinamica e un nuovo motore sarà a disposizione nella due giorni di test a Portimao. Tutti si aspettano grandi risultati da Aleix Espargaro e Maverick Vinales dopo quanto visto nel 2022. Fino alla gara di Aragon il veterano di Granollers era in corsa per il Mondiale, poi una serie di errori hanno compromesso l’esito finale. “Ci si aspetta di vederci lottare per il titolo. Questo è quello che tutti immaginano, per vedere se quello che abbiamo fatto l’anno scorso è stato un caso o se il lavoro svolto ci porterà a riconfermarci“, ha aggiunto ‘Top Gun’. “Siamo sereni, conosciamo il nostro livello e sappiamo che ogni volta che la moto è stata competitiva abbiamo lottato per vincere“.

L’ottimismo di Vinales

In una stagione inedita per l’introduzione delle Sprint Race serve anche un nuovo approccio personale. Il giro secco delle qualifiche avrà un peso decisivo per il weekend e il risultato. “È soprattutto un cambio mentale e la partenza diventa ancora più importante. Devi essere davanti fin dal primo giro, quindi una delle cose fondamentali che abbiamo fatto nei test di Sepang è stata quella di migliorare le mie partenze“. Sarò un campionato decisivo per il pilota di Roses, chiamato ad una prova di forza professionale per ritagliarsi un posto di prestigio. “Penso di essere nella situazione giusta per la prima volta in sette anni. È un anno importante per sfruttare tutto il potenziale che ho. Sento di essere nel posto giusto e con le condizioni giuste. Non mi sentivo così da molto tempo“, ha concluso Vinales. “Se lavoreremo bene, ci saremo“.

Foto: MotoGP.com