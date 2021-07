MotoGP, Maverick Vinales… il problema non era Valentino Rossi?

Maverick Vinales e Valentino Rossi compagni di box per quattro stagioni in MotoGP. L'arrivo di Fabio Quartararo ha asfaltato il pilota di Roses...

Valentino Rossi e Maverick Vinales destini diversi di ex compagni di squadra. Hanno condiviso lo stesso box per quattro stagioni MotoGP, una relazione diplomatica, almeno a livello apparente. Ma quando il Dottore si è trasferito in Petronas SRT non è mancata qualche polemica del pilota di Roses. Parlava di una “sudditanza psicologica” da parte della leggenda, ma con Fabio Quartararo ai box la sua situazione è andata peggiorando. Il francese lo ha asfaltato in termini di risultati, un duro colpo da attutire che lo ha portato a rassegnare le dimissioni prima della pausa estiva…

L’analisi di Vale

Vinales ha esordito in questa annata MotoGP con una vittoria a Losail, poi una fase discendente fino ad Assen. Il 2° posto olandese è arrivato troppo tardi, quando le decisioni erano già prese. Pesante la batosta del 19° posto al Sachsenring, impossibile credere sia solo un fattore tecnico. Valentino Rossi ha provato a dare una spiegazione sul compagno di marca. “Ora è molto difficile per tutti“, ha detto il nove volte campione del mondo. “Tutte le moto e tutti i piloti in campo sono competitivi e così vicini. Secondo me la pista fa una grande differenza, ma anche come si sviluppa il tuo weekend. Se sei sfortunato e prendi una gomma che non va, o cadi o se sei fortunato… utilizzare lo pneumatico giusto al momento giusto… Questo può facilmente aggiungere fino a dodici posizioni. Questo è anche molto difficile da un punto di vista psicologico“.

Si era vociferato di un possibile passaggio di Maverick Vinales al team Aramco VR46 nel 2022, ma la notizia è priva di fondamento. Al fianco di Luca Marini ci sarà Marco Bezzecchi, al massimo lo stesso Valentino Rossi. Fantamercato di estate. Ma il Dottore stima il rivale spagnolo nonostante alcuni screzi passati. “Conosco Maverick perché siamo stati compagni di squadra per molto tempo. Ha un grande talento ed è molto veloce, in generale, ma ad Assen ha quel qualcosa in più. Era sempre incredibilmente forte lì. Questa pista lo ha sicuramente aiutato a dare il massimo e a guidare così bene“. Ma l’arrivo di Fabio Quartararo in Yamaha factory ha peggiorato il suo precario equilibrio psicologico…