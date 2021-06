Maverick Viñales e Yamaha, la storia si chiude a fine stagione MotoGP 2021, dopo cinque anni di collaborazione. Lin Jarvis: "Un addio difficile."

Esisteva un contratto valido fino a fine 2022, ma la chiusura della collaborazione arriverà ben prima. Come comunicato da Yamaha, su richiesta dello stesso Maverick Viñales il contratto si concluderà a fine stagione 2021. Una mossa che appariva chiara ancora di più dopo le parole del pilota spagnolo dette ieri a fine gara, che ora viene ufficializzata. Ma quale sarà il futuro dell’ex iridato Moto3? Sarà davvero Aprilia come si vocifera, o ci sarà un’altra strada per lui?

“È con grande tristezza che diremo addio a Viñales a fine stagione” ha dichiarato il managing director Lin Jarvis. “Siamo a metà della nostra quinta stagione insieme, tra tanti alti e bassi. Il Gran Premio di Germania è stato il più difficile per la nostra collaborazione, poi ci sono state discussioni ad Assen. Arrivando alla conclusione che, nell’interesse di entrambe le parti, era meglio separare le nostre strade. Yamaha certo metterà tutto il suo impegno per supportare Maverick fino a fine anno e nel miglior modo possibile.”

“Questa collaborazione è stata molto importante per me” ha aggiunto il pilota di Figueres, allineandosi alle parole di Jarvis. “Non è stato semplice scegliere di separare le nostre strade.” Ma ormai era chiaro che non poteva più continuare, in particolare dopo l’ultimo posto al Sachsenring che il pilota spagnolo ancora non ha digerito. Certo solo le due parti sanno di preciso, ma Viñales appare insoddisfatto, soprattutto per l’impossibilità di non riuscire ad esprimere il suo potenziale. Vedremo ora quale sarà la sua prossima mossa.

Foto: motogp.com