MotoGP, mercato piloti: spunta un nome a sorpresa

Stefan Bradl possibile protagonista nel mercato piloti MotoGP. Il collaudatore Honda si rende disponibile ad un'eventuale chiamata.

La classe MotoGP è imprevedibile, sia in termini di risultati che di mercato. Fino a qualche mese fa le porte sembravano chiuse a nuovi arrivi, ora si va alla ricerca di piloti con un certo livello di esperienza. Con le dimissioni di Maverick Vinales e l’imminente addio di Valentino Rossi, in Petronas SRT si sono liberate due posizioni. E se Aprilia non troverà un accordo con il pilota di Roses saranno ben tre le posizioni vacanti. Senza contare Aramco VR46 e Tech3 che ancora non hanno reso noto il nome del secondo alfiere.

Stefan Bradl non ha mai archiviato il sogno di ritornare in MotoGP a tempo pieno. Nelle ultime quattro stagioni ha rivestito il ruolo di collaudatore Honda, ha sostituito Marc Marquez in 11 delle 14 gare del 2020, chiudendo al 7° posto a Portimao come miglior risultato stagionale. Ha un contratto in scadenza a fine anno e tanta voglia di ricalcare l’asfalto delle corse. “Non mi farei questa domanda finché non arriverà comunque un’offerta – rivela a Speedweek.com -. Prima di allora, non ha molto senso pensarci“.

Campione del mondo di Moto2, in questi giorni si sentono nomi di giovani che nel curriculum non hanno nessun titolo iridato. Si pensi a Joe Roberts o Jake Dixon. “Se ci fosse qualche interesse da parte di una squadra, ascolterei con interesse – ammette il pilota tedesco -. Ma non credo che sia rilevante al momento“. In particolare Jake Dixon ha collezionato appena due punti nelle prime nove gare del campionato Moto2… “Non saprei… Ho corso solo tre gare quest’anno e ho ottenuto tre punti“. Anche Stefan Bradl potrebbe essere un protagonista del mercato MotoGP nelle prossime settimane…?