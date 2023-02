MotoGP, Massimo Rivola: “Siamo cresciuti troppo in fretta”

Nel test di Sepang Aprilia ha riconfermato che dal punto di vista tecnico ha poco da invidiare alla Ducati campione del mondo. Il telaio della RS-GP23 consente una buona percorrenza in curva, la nuova specifica di motore ha limato le distanze dal potente V4 Ducati, sull’aerodinamica la Casa di Noale ha spinto i rivali a copiare la carena “effetto suolo” omologata nel corso della stagione MotoGP 2022. Aleix Espargarò chiede qualcosa di più in vista del prossimo round preseason a Portimao, ma il lavoro di Romano Albesiano e Massimo Rivola viene già promosso a pieni voti.

Aprilia scala la classe MotoGP

Dopo l’amaro finale di stagione 2022 il costruttore veneto punta al lieto fine. Il pilota di Granollers era in corsa per il titolo iridato fino a tre gare dal termine, poi una serie di errori ha infranto il sogno. La prima vittoria è arrivata in Argentina, una lunga serie di podi ha ribadito che la RS-GP può fiutare costantemente il podio. Dal 2023 Aprilia perde le concessioni, ma ha un team satellite a disposizione con cui si collabora a gonfie vele. Un processo in crescendo inaugurato dal 2019 ad oggi, quando dalla F1 è arrivato Massimo Rivola a mettere ordine nel team e tracciare la direzione da seguire. “Ad essere onesti, come azienda di corse siamo cresciuti troppo velocemente negli ultimi due anni“, scherza il 51enne dirigente sportivo.

Banchi di prova e nuovo motore

Aprilia Racing si è presentata per la prima volta come team factory nel 2022, da quest’anno fornirà per la prima volta un secondo team MotoGP. L’azienda sta facendo grandissimi sforzi per ergersi in vetta al Mondiale, di riflesso per conquistare nuove fette di mercato moto. Un progetto ambizioso che ha richiesto l’ingresso di nuovi dipendenti e l’uso di più banchi di prova. “Continuo a sottolineare: l’hardware che abbiamo a Noale è davvero qualcosa di speciale“, ha sottolineato Rivola a Speedweek.com. Il lavoro continua a Noale, aspettando il test di Portimao dell’11-12 marzo.

La RS-GP 2023 riceverà una nuova specifica motore, a Sepang c’erano altri aspetti da valutare. Aerodinamica, forcellone, telaio, codone, uno scarico ridisegnato (da SC Project). Aprilia ha ulteriormente perfezionato il suo aero-design per il prossimo campionato, le ali più piccole probabilmente renderanno la moto meno fisica da guidare. Ma la decisione più importante riguarderà la scelta del motore che dovrà essere omologato alla vigilia del primo Gran Premio. Un asso nella manica che potrebbe fare davvero felici Aleix Espargarò e Maverick Vinales.

Foto: MotoGP.com