MotoGP: Marco Bezzecchi va di fretta, Misano è la grande occasione

La top ten sta diventando un traguardo quasi scontato. Marco Bezzecchi si è fatto vedere in questa zona negli ultimi tre GP, al Red Bull Ring è stata la sesta volta in totale in questa sua annata d’esordio. Il finale di una rimonta tutt’altro che semplice, visto che era rimasto ampiamente fuori dalla Q2 a causa di un incidente in Q1. In gara la sua risalita è iniziata subito, fermandosi in nona posizione alla bandiera a scacchi. L’alfiere VR46 sta volando via nella classifica degli esordienti, ma soprattutto continua a mostrare una crescita interessante. Sarà certo un pilota da tenere d’occhio nel 2023.

Bezzecchi, il rischio paga

“Sono partito dalla 20^ posizione. Non è stato semplice recuperare ma sono riuscito a prendermi un’altra top ten” ha affermato Marco Bezzecchi con soddisfazione a motogp.com. A differenza di alcuni colleghi, per lui nessun problema di gomme ma solo il normale degrado nei giri finali. Questo nonostante un ‘azzardo’ con la mescola soft posteriore. “Ho rischiato, ma mi serviva quel grip in più per recuperare. Sono riuscito a gestirla bene, senza rovinarla” ha sottolineato. Come ci aveva raccontato il suo capotecnico Matteo Flamigni, segnali di una crescita costante in ogni aspetto, dalla gestione delle gomme alla gara in sé.

Sempre più al comando

Nella classifica degli esordienti, Marco Bezzecchi continua a comandare nettamente. È a quota 68 punti, con 45 lunghezze di vantaggio su Fabio Di Giannantonio, primo degli inseguitori. Ci sono poi Darryn Binder con 10 punti, Remy Gardner con 9, Raul Fernandez con 5. Dall’approdo in Europa la crescita è stata netta. Nei primi quattro GP aveva messo a referto tre zeri, dal Portogallo ha sbagliato solo in Catalunya. Chiaramente spicca il podio ad Assen, seguito da 5° posto al Mugello, ma conta anche la doppia top ten dopo la pausa. Davanti c’è la tappa di casa a Misano, con tanta voglia di essere ancora protagonista.

