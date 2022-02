MotoGP, Marc Marquez vola a Sepang: il braccio è la vera incognita

Marc Marquez vola a Sepang per il primo test MotoGP 2022. Risolto il problema della diplopia, il braccio destro resta la vera incognita.

Marc Marquez è in volo per la Malesia dove terrà il suo primo test MotoGP della stagione 2022. Ritorna in pista a distanza di tre mesi dall’ultimo infortunio in allenamento, mentre si allenava con la moto da enduro. La diplopia aveva seminato molto dubbi sulla sua presenza in questa preseason. Fortunatamente dopo una terapia conservativa il problema visivo è rientrato senza necessità di intervento.

L’esordio stagionale di Marquez

Una volta atterrato a Kuala Lumpur sosterrà un secondo test molecolare, dopo aver già presentato un risultato negativo prima della partenza. Resterà in hotel in autoisolamento fino al risultato del tampone. Già domani potrebbe fare la sua comparsa nel paddock MotoGP a Sepang, per seguire il lavoro che sta effettuando Stefan Bradl su una RC213V “provvisoria”. In questi giorni Honda deve fare i conti con qualche imprevisto logistico. Infatti le casse partite da Jerez verso la Malesia sono ferme a Dubai e non arriveranno prima di mercoledì sera.

Nella seconda giornata dello shakedown test il collaudatore tedesco ha indossato la tuta di Pol Espargarò. Infatti la sua è in viaggio nelle casse ferme negli Emirati Arabi. Il ritorno di Marc Marquez dovrebbe essere l’uscita dal tunnel per la Casa dell’Ala dorata dopo due stagioni MotoGP difficili. Nel 2021 il fenomeno di Cervera ha raccolto tre vittorie e un podio nonostante gli acciacchi fisici. Adesso che la diplopia è rientrata, restano da capire le condizioni del braccio e della spalla destre. “Ora devo pianificare ed essere molto preciso con il braccio, che è quello che mi ha lasciato un po’ più limitato“. Seguirà ancora una fase di riabilitazione per ritornare al top della forma, ma non dovrebbe condizionare le sue prestazioni con la RC-V.