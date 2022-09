MotoGP, Marc Marquez svela: “Proveremo grandi cose per il 2023”

Marc Marquez arriva sorridente in conferenza stampa al Chang International Circuit, dopo essersi avvicinato al podio nella gara di Motegi. E’ lui l’unico vincitore su questa pista dopo i successi del 2018 e 2019, prima che la tappa thailandese venisse sospesa per l’emergenza Covid-19. “Ma dovrò cambiare strategia perché ho già vinto due volte all’ultima curva – ha scherzato il campione della Honda -. Non saremo nella stessa situazione questo fine settimana e non lotteremo per la vittoria nell’ultimo giro”. In questo round MotoGP HRC e il fuoriclasse di Cervera lavoreranno anche sulla moto 2023 con i limiti imposti dal regolamento.

La pioggia a favore di Marc Marquez

A distanza di tre anni Marc Marquez si è ripreso la pole position e ha guadagnato un 4° posto inatteso, dopo la recente operazione al braccio destro. Nei giri finali è riuscito persino ad attaccare e superare la Ktm di Miguel Oliveira. “Da Jerez 2020 ho sempre rallentato negli ultimi giri. A Motegi, per la prima volta, sono riuscito a continuare a spingere, mancava un po’ di forza ma è normale“, ha sottolineato l’otto volte iridato. “È anche vero che il tempo ci ha aiutato in Giappone. Perché sabato il fisico non è stato messo a dura prova“. In Thailandia potrebbe accadere la stessa cosa, con il meteo che preannuncia bizze. “Quando è bagnato tutto è possibile, fisicamente è meno impegnativo e i punti deboli della moto sono anche meno evidenti“.

HRC lavora sul prototipo MotoGP 2023

Saranno tre giorni importanti anche in ottica futura, con Marc Marquez impegnato a portare avanti l’evoluzione della Honda RC-V. Dal suo ritorno sta concentrando l’attenzione sul forcellone in alluminio della Kalex che sta testando su diversi layout per avere una visione ad ampio raggio. “Qui lavorerò per la Honda. Proveremo un paio di cose, grandi cose per il prototipo 2023, se avremo tempo. Non è il massimo per ottenere un buon risultato, ma sono qui per lavorare in vista del prossimo Mondiale“.

Il Buriram desterà piacevoli ricordi e la fame vien mangiando… E’ pur vero che gli ingegneri della Honda necessitano di dati per capire in che direzione andare. Da escludere un ritorno alla moto 2022: “La vecchia moto aveva chiari punti di forza, ma con essa eravamo arrivati ​​alla fine“, ha sottolineato Marquez. “Con il nuovo concept, la nuova moto è completamente nuova, anche se non siamo ancora migliorati di molto. Bisogna capire se continuare su questa strada oppure no“.