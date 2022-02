MotoGP, Marc Marquez racconta: “Non sapevo se sarei tornato”

Marc Marquez pronto a tornare in sella ad una MotoGP dopo l'ultima vittoria di Misano-2. Il pilota Honda racconta il suo difficile inverno.

Ultimo giorno del test shakedown MotoGP a Sepang, dove Marc Marquez è approdato nella giornata di mercoledì. Ritornerà in pista dopo l’ultima apparizione a Misano-2, dove ha conquistato la terza vittoria stagionale 2021. Poi l’incidente in allenamento e la diplopia gli hanno fatto vivere settimane difficili e costellate di dubbi. “Non saprei come definire il mio inverno… La verità è che le cose sono andate un po’ su e giù, a volte caotiche, ma forse si può riassumere come un altro inverno difficile. A volte non sapevo quando sarei stato in grado di competere di nuovo o se ci sarei riuscito“.

Il difficile inverno di Marc

Inizialmente il dott. Sanchez Dalmau, che lo ha seguito anche nel 2011, gli ha consigliato l’attesa (alias terapia conservativa). I tempi di recupero erano indefinibili, il rischio di operazione era imminente. Ci hanno pensato amici e familiari a stargli vicino, unico viaggio di relax a Granada. Per fortuna tutto si è risolto spontaneamente. “Grazie ai suoi consigli, il processo di recupero è stato un successo e ho potuto ritrovare la mia vista. Sono molto grato ai medici e ai fisioterapisti che mi hanno curato e a tutti coloro che mi hanno aiutato, in particolare il mio team e la mia famiglia che mi hanno aiutato in questi tempi difficili“.

Marc Marquez arriva alla preseason in condizioni abbastanza ottimali, anche se resta da sondare la condizione del braccio e della spalla destre. Per oltre due mesi non è salito in moto, poi ha ripreso a gennaio con il cross, a Portimao con la RV213V-S, ad Aragon con la CBR600RR, con i kart… “Il test di Sepang mi aiuterà a capire meglio come sto fisicamente e i miglioramenti del braccio. Sarà anche utile vedere il lavoro che HRC ha svolto con la nuova moto e vedere a che punto siamo… Non vedo l’ora di tornare in sella alla mia MotoGP. Mi viene la pelle d’oca solo al pensiero di quel momento“.

