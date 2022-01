MotoGP, Marc Marquez a Portimao: test decisivo prima di Sepang

Marc Marquez in pista a Portimao con la Honda RC213V-S. Una giornata decisiva prima dei test MotoGP in Malesia e Indonesia.

Marc Marquez in pista a Portimao con la RC213V-S, una vera MotoGP omologata per l’uso stradale del valore di oltre 200mila euro, dotata di motore 999cc che con lo Sports Kit eroga 215 CV a 13.000 giri/min e 118 Nm a 10.500 giri/min. Il pluricampione di Cervera girerà sullo stesso tracciato che in questi giorni hanno sfruttato il suo compagno di box Pol Espargarò e suo fratello Aleix. Si è svegliato di buon mattino per arrivare fino all’autodromo portoghese in compagnia di suo fratello Alex, che probabilmente entrerà in azione con lo stello modello.

Nel corso della conferenza stampa dei giorni scorsi Marc Marquez aveva preannunciato questo test privato. Sarà l’esame finale prima di decidere e ufficializzare il ritorno in sella alla RC-V nel test MotoGP di Sepang in programma il 5-6 febbraio. “Le cose belle che vogliamo vedere“, commentano dal team Repsol Honda. La Casa giapponese non vede l’ora di poter riavere il suo fuoriclasse ai box e iniziare la prossima stagione di MotoGP insieme al suo caro pilota.

Marquez ricomincia da Portimao

Il problema della diplopia sembra quasi acqua passata. I medici gli hanno dato il via libera per un allenamento con la moto da cross e adesso dovrà mettersi alla prova con l’alta velocità. Ancora una volta ha scelto il circuito di Portimao, dove ha effettuato dei test privati nel 2021 prima di ritornare nel Mondiale. Dopo l’infortunio di Jerez 2020 l’otto volte campione del mondo ha saltato le prime due gare di Losail per fare rientro, ancora una volta, ad Algarve. Un tracciato sicuramente completo e adatto per rimettersi in gioco con i suoi saliscendi.

Nella conferenza di presentazione di inizio anno Marc Marquez aveva preannunciato questa giornata in pista. “Il team sta valutando diverse possibilità di test e se tutto va bene in una giornata di allenamento, a 300 km/h, allora potremo essere nei test in Malesia. Al momento siamo felici, ma prudenza. Il piano è fare le cose per bene senza affrettare i tempi più del necessario“.

