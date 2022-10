Marc Marquez sperimenta “La pioggia è un azzardo ma andiamo meglio”

Soddisfatto del piazzamento combinato del venerdì, non del feeling. Sensazioni contrastanti per Marc Marquez alla fine della prima giornata di prove libere a Sepang, due turni con alcuni test anche in ottica futura, oltre a condizioni della pista molto diverse. Asciutto al mattino, bagnato nel pomeriggio, ma si era già ‘protetto’ per questa eventualità con il terzo posto nelle FP1. In caso di maltempo anche nelle libere 3 è certo un buon punto di partenza in qualifica, ma è un risultato che al momento lo convince meno di altri precedenti.

I test continuano

L’aveva già anticipato ieri: Marc Marquez ha ripreso le prove già iniziate in Australia, pensando in particolare al 2023. Il chiaro obiettivo sia di Honda che del suo asso vincente è tornare protagonisti dopo due anni di magra, una situazione a cui l’Ala Dorata non era più abituata da tempo. E che il binomio stellare dell’ultimo decennio, prima di quel GP di Jerez 2020, non è certo intenzionato a prolungare ancora. Prima giornata a Sepang con Marquez impegnato in prove con differenti soluzioni aerodinamiche. “Sul bagnato ho corso con il vecchio profilo, al mattino sull’asciutto ho messo quello nuovo per fare il tempo” ha spiegato Marquez a motogp.com a fine giornata. “Se fosse un fine settimana normale, forse andrei col profilo nuovo: non c’è una grande differenza come tempi, ma mi sento un po’ meglio.”

Marquez guarda il cielo

“Siamo in top 3, ma solo per la strategia perfetta.” Marc Marquez procede con calma a dispetto della posizione in classifica combinata. “So bene che in Malesia è importante essere sempre in top ten, quindi ho usato subito la soft” ha però rimarcato il pluricampione di Cervera. Il risultato provvisorio quindi è ottimale in ottica qualifica, ma con vari dubbi. “Il feeling non era dei migliori, sia sull’asciutto che sul bagnato. [La moto] È stata un po’ più difficile da guidare, non mi sentivo così a posto.” Si prevede pioggia per i prossimi due giorni, Marquez come la vede? “È un azzardo” è la risposta. “Certo se fosse asciutto capiremmo più cose, ma soffriremmo anche di più. Col bagnato… Da dire che finora non è andata benissimo, anche se un po’ meglio rispetto all’asciutto.” Un po’ di cautela in più, ma difficile immaginarlo lontano dalla zona podio dopo gli ultimi GP.

Foto: Honda Racing Corporation