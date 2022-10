Superbike Argentina: Prove 2 Jonathan Rea respira, Bautista insegue

Jonathan Rea è stato il più veloce nella seconda sessione Superbike sul veloce tracciato di San Juan, all’ombra delle Ande argentine. L’ex iridato precede Toprak Razgatlioglu, primatista nella combinata del venerdi, e un Alvaro Bautista in perfetto controllo della situazione. Dall’alto dei suoi 56 punti di vantaggio, lo spagnolo per il momento non vacilla, tantomeno la Panigale V4 R che anche su questo tracciato sta facendo la differenza sul rettilineo. Anche troppo, a giudizio degli avversari.

Toprak: “Ducati troppo veloce sul dritto”

La Ducati Panigale V4R di Alvaro Bautista è stata di gran lunga il più veloce sul lungo rettilineo di San Juan. E’ transitato a 312 km/h contro 305 km/h raggiunti dalla Yamaha di Toprak Razgtalioglu. “Bautista è un pilota molto forte ma non ha bisogno di attaccarci in curva, aspetta il dritto e se ne va” ha puntualizzato il campione del mondo in carica ricordando quando successo in gara 2 nel precedente round di Portimao. “Sarebbe meglio se tutte le Superbike avessero prestazione simili. La Ducati è troppo veloce sul dritto. Non so come se ne esce: o Yamaha progetta una nuova moto o la Dorna ribalta le regole”. Bisogna aggiungere che anche la Honda ha raggiunto i 312 km/h con Xavi Vierge. Le velocità massime sono suggestive, innescano polemiche, ma non dicono mai tutta la verità…

Jonatha Rea veloce anche sul passo

Il nordirlandese in apertura di sessione ha compiuto un solido long run, con tempi sull’ordine del 1’38″basso, contro 1’37″707 che è stato suo giro veloce. Un anno fa, con la Ducati, Scott Redding vinse gara 2 segnando il miglior tempo in 1’37″615, con 9 tornate su 21 sotto la barriera di 1’38”. Al mattino Toprak era sceso fino a 1’37″551, con asfalto decisamente più fresco. Al pomeriggio il turco ha fatto un solo tentativo con gomma nuova, piombando a 71 millesimi da Jonathan Rea. Solidissimo il venerdi di Axel Bassani, due volte quinto: oltre ai Magnifici Tre il 22enne veneto ha davanti Alex Lowes con l’altra Kawasaki. Vigilia poco fruttuosa invece per Michael Rinaldi affondato in dodicesima posizione a oltre un secondo da Rea.

L’antipasto argentino

Lo show Superbike sul veloce tracciato di San Juan, ai piedi delle Andre, scatterà sabato alle 20:00 (ora italiana) con la disputa di gara 1. Distanza da percorrere 21 giri. Ricordiamo che la tappa argentina è la decima del Mondiale, e ne mancano tre alle fine, cioè nove gare. Il conto alla rovescia è cominciato con Alvaro Bautista e la Ducati che possono gestire ben 56 punti di margine su Toprak Razgtalioglu. L’ex iridato Jonathan Rea è a -82 dalla vetta. La griglia di partenza verrà definita dalla Superpole (15 minuti) in programma alle 17:10 ora italiana.