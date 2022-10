Marc Marquez affila le zanne “Non sono più quello di prima, sono diverso”

Sta tornando il sereno in casa Honda con Marc Marquez. Dal suo ritorno, il pluricampione MotoGP ha continuato a progredire sia a livello fisico che come risultati, ma si lavora anche in ottica futura. Il #93 infatti sta svolgendo pure il ruolo di collaudatore nel corso dei GP, per mettere assieme più informazioni possibili verso il 2023. Fino ad un certo punto, nel senso che poi vuole anche godersi la corsa… Per questo round tiene nuovamente un basso profilo, ma ormai s’è capito che non sarà in pista per fare solo la comparsa. Anzi, il ritorno sul podio è un primo “preoccupante” passo per la prossima stagione.

‘Tester’ Marquez

Si sono viste svariate novità sulla RC213V del pilota #93 in occasione del GP in Australia. Marc Marquez l’aveva già anticipato, nei turni s’è avuta poi la conferma. Come ad esempio le alette posteriori chiamate ‘stegosauro’, di chiara ispirazione Ducati, provate però per poco. “Non abbiamo raccolto buone informazioni” ha spiegato Marquez. Ma non era l’unica soluzione di questo tipo. “Ne avevamo un’altra, ma non l’abbiamo provata e chiaramente non posso dire nulla!” A Phillip Island l’agenda era comunque molto piena, fino allo stop del pilota. “Venerdì abbiamo provato tante novità, sabato però mi sentivo bene e ho chiesto di cambiare programma.” Ma le prove riprenderanno a Sepang. “Non abbiamo molto tempo, quindi dobbiamo farlo durante i GP.”

“Situazione inaccettabile”

Non è al top della forma, ma il ritorno sul podio è un chiarissimo segnale. Sta tornando il Marc Marquez di un tempo? “No, è un Marc diverso” è la risposta del #93, che non nega la fatica in alcuni momenti. Come i tre GP consecutivi, che ha sentito abbastanza a livello fisico, per poi ripartire con rinnovata energia. “In Australia mi sono sentito molto meglio ed il recupero è stato più rapido in questi giorni.” Il braccio non sta dando più troppi problemi ed i risultati arrivano. “È energia positiva, una motivazione extra” ha sottolineato Marquez in riferimento al podio in Australia. Non manca infine un commento sul GP Moto2 di domenica scorsa: il grave incidente Navarro-Corsi, la bandiera rossa mai arrivata. “Una situazione inaccettabile” ha detto chiaramente.

