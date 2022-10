MotoGP, Marc Marquez confessa: “Avevo i dati di Casey Stoner”

Marc Marquez ha bruciato tutte le tappe dopo il quarto intervento al braccio destro dello scorso 2 giugno in Minnesota. Sembrava impossibile a molti il ritorno in MotoGP nel mese di settembre, invece ha partecipato al test di Misano per provare le prime novità del prototipo Honda 2023. Una prova del fuoco che gli ha aperto la strada del definitivo ritorno nel GP di Aragon. A Motegi è arrivata la prima pole position stagionale, il più veloce nelle FP1 al Buriram, in Australia best lap nelle FP3 e primo podio in questa stagione. L’obiettivo prioritario è mettere a punto alcuni dettagli in vista del prossimo Mondiale, ma la fame vien mangiando.

Marquez e i dati di Stoner

Weekend dopo weekend il braccio ha avvertito sempre meno dolore, fino a diventare un leggero fastidio di routine. A Phillip Island ha sferrato un sorpasso decisivo al 27° e ultimo giro su Pecco Bagnaia, tentando persino l’affondo su Alex Rins che è andato a vincere per soli 186 millesimi. Nelle qualifiche non ha mancato di giocare d’astuzia, seguendo la scia del pilota Ducati e soffiandogli la seconda casella in griglia. Il vero capolavoro sta forse nell’adozione della gomma morbida al posteriore, unico a tentare l’azzardo contro i consigli della Michelin, rivelatosi giusto e quasi…vincente.

Ogni dettaglio ha contribuito a questo suo primo podio stagionale, compresi i dati di Casey Stoner che alla curva 3 sapeva fare la differenza., nonostante le attuali MotoGP debbano essere guidate in un modo diverso a causa del miglioramenti aerodinamici. “Quando ho iniziato in MotoGP avevo i dati di Casey e ho copiato il suo stile – ammette Marc Marquez – ed è uno dei miei punti di forza, anche per questo tipo di curve“.

Honda al lavoro sulla nuova MotoGP

Con la vittoria di Alex Rins in Australia in sella alla Suzuki, Honda è rimasta l’unica Casa che ancora non ha vinto un Gran Premio in questo campionato 2022. C’è da scommettere che Marc Marquez ci riproverà a Sepang e Valencia, ma per il team manager Alberto Puig ci sono già motivi per festeggiare. “Si sta riprendendo in moto, per prepararsi alla prossima stagione. Il medico gli aveva già detto che dal punto di vista osseo era pronto per correre – spiega ad ‘AS’ -, ma logicamente ha ancora dei fastidi a livello muscolare. Ci vuole ancora tempo, ma è anche chiaro che non poteva farlo prima. Sta facendo progressi e siamo tutti felici“.

Adesso tocca alla RC213V fare uno step per consentire al campione di Cervera di ritornare ai fasti di un tempo. La sfida con Alex Rins nel Gran Premio di Phillip Island è stata persa per i problemi tecnici della Honda. “Facciamo autocritica e diciamo che la nostra moto non va come dovrebbe… Senza nulla togliere a Rins, pensiamo che dobbiamo chiaramente migliorare la nostra moto, il nostro motore e imparare dalla situazione“.