-20 giri: Alex Rins sorpassa anche Pecco Bagnaia e da 10° in griglia ora è 3°.

-21 giri: Alex Rins risale con prepotenza e soffia la posizione a Jack Miller. 16° Enea Bastianini che risulta “allergico” al tracciato di Phillip Island.

-22 giri: Un occhio alla top-10: Martin, Marquez, Bagnaia, Miller, Rins, A. Espargarò, Marini, Bezzecchi, A. Marquez, Mir. 19° Fabio Quartararo.

-24 giri: Fabio Quartararo commette un errore e scivola 22°. Per lui potrebbe essere un duro colpo per il Mondiale. In questo momento Bagnaia avrebbe 14 punti di vantaggio in classifica.

-25 giri: I tre big del campionato MotoGP a distanza ravvicinata. Martin e Marquez iniziano a scavare un certo gap, Pecco Bagnaia a otto decimi tallonato dall’Aprilia di Espargarò e dalla Yamaha di Quartararo. Jack Miller soffia la piazza al francese della Yamaha e risale 5°. Forte della media al posteriore, JackAss sorpassa anche Espargarò e il pilota di casa adesso mette nel mirino Bagnaia.

-27 giri: Partenza esplosiva per Jorge Martin che s’invola davanti, seguito da Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Aleix Espargarò, Fabio Quartararo, Luca Marini, Alex Marquez, Alex Rins.

Il pre-gara del GP d’Australia

05:00 – Parte il giro di ricognizione, evidente la tensione nei box Ducati e Yamaha.

04:58 – Quasi tutti hanno montato la hard al posteriore, invece Marc Marquez ha deciso di voler prendere in contropiede gli avversari con la Soft! Il fuoriclasse della Repsol Honda tenterà quasi sicuramente di prendere subito il largo, ma i contendenti per il titolo MotoGP gestiranno le gomme o si lanceranno al suo inseguimento?

04:55 – A Phillip Island le temperature dell’asfalto superano di poco i 36°C, la hard al posteriore è un’opzione che molti potrebbero prendere in considerazione. La gestione gomme sarà fondamentale in un GP di 27 giri e su un asfalto usurante. Il Warm-up si è svolto sul bagnato in condizioni molto complicate. Marquez è caduto due volte, così come Quartararo. La pista è fortunatamente cambiata per la gara, che si disputerà sull’asciutto

04:54 – Intanto il campionato di Moto3 ha già decretato il suo vincitore: Izan Guevara. Leggi QUI il nostro articolo.

04:50 – Sabato è stato annunciato che la Suzuki ha organizzato una due giorni di test nella settimana prima del GP della Malesia. Il collaudatore Takuya Tsuda sarà a Motegi. Ha senso considerando che la Suzuki si ritirerà dal motorsport dopo la gara di Valencia del 6 novembre? “Prima della gara in Malesia stiamo testando una carena completamente nuova con diverse prese d’aria e diverse ali“, ha detto Alex Rins. “Se mi chiedi perché? Non ne ho idea, di certo non ha senso. Ma hanno i soldi, quindi dovrebbero spenderli“.

04:47 – Nel paddock della MotoGP c’è anche Jorge Lorenzo come inviato di Dazn. Per il maiorchino l’esito del campionato sembra quasi scontato: “Penso che attualmente stiamo vedendo la migliore Ducati di tutti i tempi e probabilmente la Yamaha più debole degli ultimi 15 anni. È molto difficile per Fabio mantenere vive le sue speranze di campionato fino alla fine… Dal mio punto di vista Pecco dovrebbe vincere il Mondiale“.

Il riepilogo delle Qualifiche MotoGP

Tutto pronto per il GP d’Australia 2022, 18° round del campionato del mondo di MotoGP. Sarà la Ducati di Jorge Martin ad occupare la posizione del poleman in griglia, dopo aver segnato il nuovo record del circuito nelle qualifiche in 1’27″7. In prima fila lo affiancano Marc Marquez e Pecco Bagnaia, con il piemontese seguito a breve distanza da Aleix Espargarò (4°) e Fabio Quartararo (5°). A chiudere la seconda fila ci pensa la GP22 di Johann Zarco. In terza fila troviamo tre Ducati Luca Marini, Jack Miller.

Parte solo 15° Enea Bastianini che non è mai stato davvero in palla in questo weekend australiano e ha mostrato qualche accenno di nervosismo. Recuperare è possibile sul tracciato di Phillip Island, sarà però necessario fare uno step avanti con il setting della sua Desmosedici GP. Ancora in difficoltà il nostro Franco Morbidelli che scatterà dalla penultima finestra in griglia (23°).