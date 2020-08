Marc Márquez operato di nuovo: la placca in titanio al braccio destro si è rotta, necessario sostituirla. L'iridato MotoGP dimesso tra 48 ore.

Si complica il processo di rientro per Marc Márquez. L’iridato MotoGP in carica è stato nuovamente operato per danni riscontrati nella placca in titanio inserita sull’omero destro lesionato. Necessario quindi rimuoverla per inserirne un’altra, ma questo allunga di molto i tempi di recupero. Salta il ritorno a Brno, così come il primo round a Spielberg, forse se ne può parlare per quello successivo sempre in Austria. La certezza si avrà solo tra due giorni, quando il pilota tornerà a casa. Non è assurdo però dire che i sogni iridati ormai sembrano sfumati.

“Troppo stress” è il motivo addotto dal dottor Xavier Mir, che l’ha operato di nuovo. In effetti Márquez si stava sforzando parecchio per cercare il rientro per questo fine settimana. Evidentemente ha esagerato, provocando la rottura della placca inserita in precedenza per favorire la guarigione della frattura all’omero. Il pilota spagnolo, al secondo intervento in meno di due settimane, rimarrà ricoverato per le prossime 48 ore prima di essere dimesso e poter così tornare a casa. L’assalto alla conferma del titolo, come accennato, diventa davvero impossibile: già due zeri a referto, tre con quello di Brno, e chissà quanti altri.

“Marc Márquez si è operato 13 giorni fa ed ora è stato effettuato un altro intervento” ha spiegato il dottor Xavier Mir del Hospital Dexeus di Barcellona. “La prima operazione è andata benissimo, ma quello che non ci aspettavamo è che la placca fosse insufficiente. Un accumulo di stress in quell’area ha provocato alcuni danni: la placca quindi è stata rimossa e sostituita con una nuova. Il pilota ha sempre seguito i consigli dei medici ed il feeling del suo corpo. Sfortunatamente, troppo stress ha portato a questo problema. Aspetteremo 48 ore per valutare i suoi tempi di recupero.”