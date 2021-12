MotoGP, Marc Marquez 100% riposo. Puig: “Problema inaspettato”

Marc Marquez costretto al riposo assoluto dopo l'ultimo infortunio. Honda incassa un'altra stagione MotoGP al di sotto delle aspettative.

Assoluto riposo per Marc Marquez dopo l’infortunio con la moto da cross che lo ha costretto a saltare le ultime due gare MotoGP e il test di Jerez. Serve pazienza e incrociare le dita, perché come ha ben sottolineato suo fratello Alex “la vista non è un muscolo”. Intanto Honda incassa un’altra stagione con più bassi che alti, in attesa di capire cosa diranno i medici nel corso della prossima visita oculistica. Il fenomeno di Cervera potrebbe necessitare di una seconda operazione all’occhio a distanza di un decennio con tempi di recupero che andrebbero ad allungarsi. Senza contare che la mancanza di esercizio fisico non gioca a suo favore.

Il punto del team manager

Alberto Puig, team manager del Team Repsol Honda, non nasconde un certo senso di delusione quando ripensa a quanto accaduto nel 2021. Un Mondiale MotoGP iniziato in salita, con Marc Marquez costretto a saltare le prime due gare e a cominciare un lungo lavoro di evoluzione sulla RC213V, essendo rimasto out anche nel 2020 dopo l’incidente di Jerez. “Non può essere un anno buono, questo è chiaro. Abbiamo iniziato la stagione senza che Marc si riprendesse, gli ci è voluto un po’ per raggiungere un livello decente. Per Pol è stato difficile capire la moto all’inizio – rivela a MotoGP.com -. Per Honda e HRC, azienda che ha una lunga storia di vittorie, ovviamente non è un equilibrio perfetto“.

Pur fra tanti problemi Honda e Marc Marquez sono riusciti a vincere tre Gran Premi e Pol Espargarò a conquistare il suo primo podio con il marchio giapponese. “Ma è chiaro che non è questo il nostro obiettivo, abbiamo avuto molti problemi in questo ultimo periodo, non solo con i piloti – ammette Alberto Puig -. Abbiamo anche sofferto con la nostra moto su molti circuiti. Non è stato quello che ci aspettavamo. Forse il peggio è stato che Marc non si è ripreso come ci aspettavamo. A fine anno ha avuto anche quest’ultimo problema, che era qualcosa di totalmente inaspettato. Spero solo ora per un futuro e un 2022 migliore”.

Nell’ultimo test MotoGP di Jerez i tecnici HRC hanno messo a disposizione dei piloti diversi aggiornamenti di telaio e motore. Non sarà una moto radicalmente nuova, ma l’obiettivo è guadagnare grip al posteriore, una pecca evidenziata da tutti gli alfieri del marchio. “Abbiamo cambiato qualcosa sulla moto, vogliamo capire se questa è la strada giusta. In fondo è una moto, dobbiamo solo ‘cliccare’ sulle aree in cui siamo più deboli. È anche vero che la nostra moto ha già delle cose positive e vogliamo mantenerle“.