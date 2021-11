MotoGP, Marc Marquez casa e riposo. Il fratello Alex: “Bisogna aspettare”

Marc Marquez, sei volte campione MotoGP, resta a casa in attesa della prossima visita oculistica. Suo fratello Alex aggiorna sulle sue condizioni.

Alla presentazione dell’Allianz Junior Camp non c’era Marc Marquez, che resta a casa per l’infortunio ottico rimediato durante un allenamento. Ha saltato le ultime due gare della stagione MotoGP, i test di Jerez, gli eventi invernali, ma conta di esserci a Jerez. Molto dipenderà dallo stato di salute da qui a tre settimane, quando sosterrà una visita in cui verrà deciso se intervenire chirurgicamente.

Il “bollettino” familiare

Presente suo fratello Alex Marquez, che ha parlato del difficile momento che sta attraversando il campione. “Marc sta cercando di staccarsi dal mondo, ma a Jerez mi ha chiamato in continuazione per sapere come stava la nuova moto. È concentrato sul prossimo anno, vuole ritornare il prima possibile, ma bisogna avere pazienza e aspettare“, ha detto dal circuito di Rufea (Lleida), dove ha presentato il sesto Allianz Junior Motor Camp. Sarà intorno al periodo natalizio che Marc Marquez dovrà sottoporsi alla visita decisiva, la diplopia potrebbe risolversi da sola o richiedere l’ingresso in sala operatoria.

Nessuno in questo momento può fare previsioni sul suo ritorno in MotoGP. “Non sono un medico o un oculista. Ma visto che questa lesione l’ha già avuta nel 2011, non è un osso o qualcosa di cui si conosce esattamente il termine. È un nervo, è la vista, qualcosa di più complicato di un osso e devi essere paziente. È qualcosa di molto fastidioso avere la diplopia e stare così, ma è riposante“, ha aggiunto il due volte iridato. “Marc è a casa, ma mi ha già mandato cinquanta messaggi per sapere come stanno i bambini. È a casa, riposa e si prende cura dei miei cani, il che è già qualcosa. Non vede l’ora di essere qui, ma ora ha bisogno di pazienza e riposo e piano piano si riprenderà“.

Foto: Getty Images