Diplopia, cos’è e come si cura il disturbo di Marc Marquez

Marc Marquez è affetto da diplopia dopo la caduta in allenamento, un problema che ha riscontrato già in passato. Il termine diplopia indica una visione doppia, vengono cioè visti due oggetti anziché uno. Può essere di tipo monoculare, con uno dei soli due occhi interessati. Oppure binoculare, in questo caso più grave. Il disturbo visivo può scomparire da solo o richiedere un intervento chirurgico. Nei casi più gravi può essere permanente. Come si cura la diplopia? Tre le strade principali: lenti prismatiche che deviano l'immagine in uno o entrambi gli occhi e possono ridurre o eliminare il sintomo. La chirurgia, che a volte deve essere effettuata in più fasi al termine delle quali può comunque essere necessario associare uso di lenti prismatiche. Infine, tossina botulinica (Botox), con iniezioni di piccole negli altri muscoli oculari, al fine di ridurre temporaneamente la deviazione oculare. Nel caso di Marc Marquez non sappiamo la gravità della sua diplopia.