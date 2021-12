MotoE: SIC58 punta su Kevin Zannoni per la stagione 2022

SIC58 Squadra Corse e Kevin Zannoni insieme nel 2022. Il pilota italiano verso la seconda stagione MotoE con questi nuovi colori.

La griglia MotoE sta prendendo lentamente forma. L’ultima ufficialità riguarda Kevin Zannoni, che l’anno prossimo vestirà i colori del SIC58 Squadra Corse. Il bicampione italiano Moto3 (2018-2020) rileva il posto di Mattia Casadei, passato in Pons Racing, pronto per una nuova stagione elettrica dopo l’esordio avvenuto in questo 2021.

