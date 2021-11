MotoE: LCR E-Team 2022, arriva Eric Granado accanto a Miquel Pons

LCR E-Team cambia a metà per il prossimo campionato MotoE. Eric Granado è il nuovo acquisto, affiancherà il confermato Miquel Pons.

Un rinnovamento a metà in casa LCR per il prossimo campionato MotoE. Miquel Pons è il pilota confermato per il 2022, accanto a lui però arriva Eric Granado, un veterano della categoria, visto che è impegnato nell’elettrico dalla nascita della Coppa del Mondo. L’obiettivo del brasiliano certamente sarà ancora lottare per il titolo, un traguardo che al momento continua a sfuggirgli. Non è un addio vero e proprio però per Kevin Zannoni, che sarà coinvolto anche nei progetti scientifici avviati dal team di Lucio Cecchinello.

