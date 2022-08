Scherzi del destino. Manuel Poggiali è stato il pilota sammarinese più rappresentativo in assoluto, ha vinto due titoli mondiali, ma non ha mai partecipato al Gran Premio di San Marino. Quando gareggiava lui la MotoGP si correva solo al Mugello. Non è stato protagonista della gara di Misano in pista ma ha lavorato tanto dietro le quinte. Da tempo è coach del Team Gresini e dietro i successi di Enea Bastianini si cela anche il suo lavoro.

Manuel Poggiali, pronto per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini?

“Il Gran Premio di casa è un po’ particolare a livello emotivo e le emozioni sono delle variabili in più da tenere sotto controllo, da gestire e non è facile. Cercheremo come sempre di fare del nostro meglio, lavorare con tranquillità e come abbiamo sempre fatto. Non dobbiamo pensare troppo a dove siamo e cosa ci stiamo giocando. Sembra un week-end contraddistinto dal bel tempo e questo ci permetterà di costruirlo con basi solide. Dovremo andare avanti passo dopo passo, cercando d’impostare il lavoro per l’intero week-end e non sul singolo turno di prove”.

Enea Bastianini è il più atteso. Sei fiducioso?

“Misano è un circuito che conosciamo ed ha caratteristiche abbastanza buone sia per Enea che per Fabio. Lo scorso anno Bastianini è andato molto bene. Dovremo cercare di essere competitivi, come penso e spero, ma senza fare troppe previsioni. Dobbiamo lavorare con tranquillità. Sappiamo le nostre qualità dobbiamo solo metterle in linea e costruire il risultato con una buona qualifica, partendo più avanti possibile, e con un buon ritmo in ottica gara”.

Dall’anno prossimo non sarà più al Team Gresini. Bastianini ha raggiunto il suo traguardo?

“Nel team Gresini siamo super contenti per Enea che si è meritato questo importante passo. Non lo definisco però un traguardo perché i traguardi sono i risultati sportivi. Credo abbia tutte le caratteristiche per fare molto bene anche nel team ufficiale. Gli auguro il meglio e spero che possa fare ancora di più di ciò che sta facendo quest’anno in cui è già tanto competitivo con podi e vittorie. Tutto il Team Gresini farà il tifo per lui anche nel 2023. Affrontiamo il finale di stagione in MotoGP con una spinta in più ed ancor più motivazioni”.

Cosa ti aspetti da Fabio Di Giannantonio?

“Con Fabio prevedo un week-end di emozioni com’è stato quello al Mugello e lui è riuscito a fare la pole position. In queste condizioni ha dimostrato di potersi esprimere nel migliore dei modi. Dobbiamo continuare il percorso. Di Giannantonio è al primo anno in MotoGP e non è facile. Arriviamo dall’Austria che per lui è sempre stata una tappa difficile invece è andato bene, si è espresso sopra le aspettative: questo ci ha dato morale e voglia di fare ancora meglio a Misano”.

Hai dei ricordi particolari legati a Misano?

“Si ma bisogna andare indietro nel tempo. Dopo le gare minimoto ho gareggiato spesso a Misano, nei trofei, nell’ Italiano e nell’Europeo, andando sempre a podio e vincendo delle gare. Non ho mai partecipato però al Gran Premio di San Marino da pilota che ancora non c’era quando correvo nel Mondiale. L’ho vissuto e lo vivo da professionista ed è sempre emozionate. A Misano siamo nella “terra dei motori”, a stretto contatto con i tifosi, ed è qualcosa di particolare, da valorizzare”.

Si prevede l’onda fuxia con i fans di Bastianini.

“Sarà la casa per Enea e per tutti noi del Team Gresini che è una squadra del territorio romagnolo quindi ci saranno i nostri sponsor, i partner e i tifosi. Lavoreremo sodo, cercheremo di coinvolgere i nostri fans e di farli divertire. Tra l’altro ci sarà anche un evento per i tifosi a San Marino: la partita di calcio”.

Chi ci sarà?

“Scenderanno in campo tanti piloti di oggi impegnati in MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE ed in più ci saranno le vecchie glorie. Siamo riusciti ad organizzare un evento a San Marino e mi fa veramente piacere. Mi auguro che abbia tanto seguito e vengano moltissimi tifosi. Sarà un’ottima occasione per foto, autografi , per vedere da vicino i piloti ed appassionarsi sempre più alla nostra realtà, da valorizzare contestualmente a quella del nostro territorio”.

