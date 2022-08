Enea Bastianini, il suo fans: “Siamo sulla luna, pronti a scendere in pista”

Entusiasmo alle stelle nel clan di Enea Bastianini. A pochi giorni dal Gran Premio di San Marino, la gara di casa, è arrivata la notizia di Enea pilota ufficiale Ducati dal 2023 ed ha cambiato ogni prospettiva. Tutto è diventato più bello, più grande, più importante e più luminoso. Le richieste d’iscrizione al Fans Club sono aumentate e continuano a crescere di ora in ora tanto da perdere il conto. C’è stato anche un forte incremento del numero dei tifosi che vuole seguire la gara dalla tribuna dedicata a Bastianini, alla Brutapela. Il Presidente Roberto Santini ed il responsabile della comunicazione ed immagine Davide Bertozzi stanno facendo un lavoro straordinario, assieme a tutto lo staff.

Il coordinatore degli eventi del Fans Club è Spiridione Ripaldi, tra i fondatori del fans club e per anni tra i massimi dirigenti.

Spiridione Ripaldi, come state vivendo questo momento?

“Siamo stati lanciati sulla luna. La notizia di Enea pilota ufficiale Ducati dal 2023 è arrivata in modo inatteso. Un po’ per le news riportate dalla stampa ed un po’ per la situazione generale, pensavamo che Enea sarebbe andato in Pramac e ce ne eravamo quasi fatti una ragione. Ora siamo tutti fuori di testa per la felicità. Stiamo pensando anche alla festa di fine anno, il Bestia Fest 2022, con tutta un’altra musica rispetto al passato”.

Cosa avete preparato per Misano?

“Saremo alla Tribuna Brutapela. Tutti riceveranno una bandiera del Bastianini Official Fans Club più un cartello 60 x 60 che da un lato avrà il logo di Enea e dall’altro l’alieno, simbolo di Enea. Verranno poi create delle particolari scenografie, cose molto particolari. Sarà una bella sorpresa, una nuvola fuxia”.

Avete già messo in frigo lo spumante?

“Nella foto sottostante, scattata al Bestia Fest 2021, c’è la consegna di una bottiglia di magnum ufficiale della MotoGP consegnata da Tardozzi al Fans Club. L’abbiamo conservata in frigo per un momento importante ed è arrivato. A suo tempo con Tardozzi ed il team Gresini avevamo già messo in cantiere la possibilità di fare qualcosa di grande. La bottiglia è pronta!”.

Dopo la gara ci sarà un’invasione di pista?

“Enea si fermerà sotto la tribuna dei tifosi a prescindere dal risultato ma in caso di podio siamo pronti a scendere in pista ed in quel caso accadrà qualcosa ma non posso dire di più, per non rovinare la sorpresa“.

Intanto Carlo Pernat è stato nominato Presidente Onorario del Bastianini Fans Club.

“Sì è stata consegnata la tessera di Presidente Onorario del Fans Club a Carlo Pernat, artefice di tutto questo”.