MotoGP, Bastianini al party di Misano: un podio per ringraziare Ducati

Enea Bastianini vuole ripartire dal 4° posto di Silverstone e mettere subito in archivio il deludente weekend MotoGP in Austria, costretto a rientrare ai box per un problema al cerchione della sua Ducati GP21. Arriva a San Marino con la nomina a pilota factory per la prossima stagione, finalmente i vertici aziendali hanno sciolto l’ultima riserva nei giorni scorsi. Da qui a Valencia il ‘Bestia’ potrà concentrarsi solo sui risultati in pista e pensare ad aggiungere la quarta vittoria stagionale dopo le tre di Losail, Austin e Le Mans. E magari festeggiare proprio al party di Misano.

Bastianini al party di Misano

Gara di casa per il pilota Gresini Racing, la sua squadra, il suo costruttore. Enea Bastiani, forte di alcune novità aerodinamiche, sa che il tracciato adriatico è un buon terreno per il suo stile di guida. La gestione delle gomme è il suo asso nella manica, lo scorso anno ha ottenuto due podi nel doppio round di Misano, una vittoria e un secondo posto in Moto3 (2015 e 2016 vestito Gresini), una vittoria in Moto2 nel 2020. Nel 2021 non ha centrato il titolo di ‘rookie of the year’ finito nelle mani di Jorge Martin nell’ultimo round al Ricardo Tormo, ma quest’anno ha saputo prendersi la meritata rivincita con un tris di vittorie, una pole position e la conferma nel team Ducati ufficiale.

Una sfida non certo facile quella del Gran Premio di Misano, con i tre big davanti (Quartararo, Espargarò e Bagnaia) che vogliono contendersi il titolo MotoGP e tanti piloti Ducati che hanno fatto un ulteriore step dopo la pausa estiva. “Non so se riusciremo a lottare per la vittoria a Misano, ci sono tanti piloti velocissimi su questo tracciato, soprattutto tra gli italiani. Ovviamente ci proveremo, è innegabile che sia tra i miei circuiti favoriti e abbiamo tanta voglia di cancellare la pessima domenica di Spielberg”.

Vuole essere della partita anche Fabio Di Giannantonio che, dopo ottimi spunti nelle prove libere e qualifiche, sogna il primo podio in MotoGP. “Misano è Misano, un weekend diverso e speciale. È un tracciato pazzesco e il tifo di casa è sempre incredibile. Ci sono tanti eventi, ci sarà un casco speciale… in generale tanta energia positiva nell’aria. Veniamo da un risultato positivo in Austria (11° posto, ndr) e non ci resta che continuare così, magari regalando un po’ di show a chi verrà a sostenerci”.