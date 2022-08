Jack Miller: l’ultima con Ducati nell’Australian Superbike

L’ultima da Ducatista di Jack Miller non sarà al Gran Premio di Valencia della MotoGP il 6 novembre prossimo. Tre settimane più tardi “Jackass” sarà infatti la wild card d’eccezione del conclusivo appuntamento stagionale dell’Australian Superbike al Bend Motorsports Park, ripetendo la medesima esperienza vissuta nel 2021.

L’ULTIMA CON DUCATI PER JACK MILLER

Jack Miller correrà con una Ducati Panigale V4 R vestita con i colori del suo sponsor personale Caterpillar, confrontandosi con i migliori interpreti della serie internazionale. Dall’amico e campione in carica Wayne Maxwell a Mike Jones, con attese ulteriori guest star per questo evento. Di fatto per Miller sarà l’ultima uscita pubblica da pilota Ducati prima di iniziare l’esperienza da portacolori Red Bull KTM Factory Racing in MotoGP per le stagioni 2023 e 2024.

LE PAROLE DI JACK MILLER

“Non vedo l’ora di tornare a correre al The Bend il prossimo mese di novembre nell’Australian Superbike“, ha ammesso Jack. “Con la mia famiglia e tanti amici mi sono divertito lo scorso anno, pertanto sono impaziente di ripetere questa esperienza“.

IL PRECEDENTE

Per Miller l’appuntamento è fissato dal 25 al 27 novembre prossimi, ripartendo da quanto vissuto lo scorso anno. Sempre con una Ducati Panigale V4 R gommata Michelin e preparazione poco più che Superstock concluse 3° in Gara 2, dopo esser stato centrato da un altro pilota nella prima manche.