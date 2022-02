MotoGP, spiraglio KTM: “Feeling 10 volte migliore dell’anno scorso”

Brad Binder e Miguel Oliveira tracciano un bilancio del day-2 di test. Si lavora su gomme, setting, aerodinamica. "Abbiamo margini di miglioramento."

Brad Binder 11° a mezzo secondo dal capoclassifica, Miguel Oliveira 18° a nove decimi (il recap di giornata). Anche se i tempi contano poco al momento, basta questo per indicare quanto i ragazzi MotoGP siano tutti vicini. Ma in casa KTM certamente si cercano progressi più importanti, anche se c’è da dire che oggi i due piloti del team factory hanno avuto i loro rispettivi intoppi. Si continua poi a provare qualche nuova soluzione aerodinamica, anche se si tratta di un nuovo circuito e non è semplice trarre conclusioni. L’impressione però è che ci sia già un bel passo avanti rispetto all’anno scorso, che certo dovrà trasformarsi in risultati.

Brad Binder

Il pilota sudafricano è riuscito a portarsi presto al comando della classifica, tenendolo per quasi tutto il giorno, fino all’assalto finale. “Ho anche abbassato subito il tempo di ieri con gomme usate e sono rimasto sorpreso, ma da questo ho anche capito che la pista era migliorata.” Dopo questo time attack iniziale il lavoro si è concentrato su altro. “Ci siamo concentrati sulla gomma media e sul setting. So esattamente qual è la giusta configurazione, da lì abbiamo iniziato a lavorare sul set up. Oltre a provare qualche soluzione aerodinamica.” Quest’ultima in particolare da studiare attentamente: “La moto cambia completamente, sembra un’altra.”

Da segnalare un intoppo proprio a fine giornata. “Ho accusato un piccolo problema all’uscita dell’ultima curva, è successo qualcosa alla catena e sono stato costretto a spingerla in pit lane.” Prontamente soccorso dall’addetto stampa Sebastian Kuhn, che l’ha aiutato a riportarla al box. I miglioramenti in generale ci sono. “Dopo Sepang ero piuttosto scontento, ma qui abbiamo capito il perché e cosa dovevamo fare. Ci sono stati grandi passi avanti già dall’inizio, dobbiamo un po’ giocare col set up per migliorare le sensazioni in sella.” Sottolineando che “Il feeling in vista del Qatar è 10 volte meglio dell’anno scorso, abbiamo ancora un buon margine di miglioramento.”

“Ogni dettaglio conta”

Ben 84 giri a referto oggi per il pilota portoghese, che ammette di aver sbagliato il momento del time attack. Il distacco non è così grande, ma non è soddisfatto di questa seconda giornata al Mandalika Circuit. “C’è il potenziale per essere un po’ più veloci domani mattina” ha sottolineato. “La classifica è davvero molto corta e noi dobbiamo solo continuare a lavorare sulla nostra moto. Non ho problemi in alcune aree specifiche, devo solo diventare un po’ più veloce.” Come il collega, anche lui ha lavorato in particolare con la mescola medium. “La soft forse lo è troppo e probabilmente non lo avremo nemmeno per il weekend del GP.” Aggiungendo poi che “Nakagami era il più veloce con le medie e teneva un passo di 32.7/32.8, mentre io ero in 33.3. Lui però con una gomma nuova, la mia aveva oltre 20 giri.” In termini di passo, “Molti ragazzi davanti a me in realtà non hanno il ritmo che ho io.”

“Ma potrebbero essere ben più rapidi sul giro secco. Questo è anche un altro degli aspetti su cui ci concentreremo domani, vogliamo essere molto più avanti.” Sottolineando che “Ogni dettaglio conta. Ogni moto funziona alla grande, ma tutto dipende dal trovare giusta combinazione sulla nostra moto e spingere.” Riguardo il profilo aerodinamico, “Lo aspettavamo dallo scorso novembre. L’obiettivo è avere carico aerodinamico e riuscire ad accelerare più velocemente.” Non manca un commento sul circuito. “Sarà dura correre qui per tanti motivi. Al momento è un tracciato con una linea pulita, al di fuori c’è tanta polvere e questo rende difficili i sorpassi.” Per chiudere con una battuta. “Ci sono sassi che spuntano dalle gomme, per chi è dietro è una sfida non esserne colpito!”

Foto: Dorna Sports