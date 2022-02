Marc Márquez chiude in P2 il secondo giorno di test. Continuano alcune prove, ma più di tutto c'è il 'riavvicinamento' tra pilota e moto.

Secondo posto nel secondo giorno di test al Mandalika Circuit. Anche se per Marc Márquez il tempo ora non conta, possiamo comunque interpretarlo come un chiaro segnale. Il processo è lungo ed ancora ben lontano dalla sua conclusione, ma il pluricampione MotoGP e la RC213V si stanno ritrovando. È lo stesso pilota di Cervera a confermarlo quando dice di “sentire la moto”. I passi avanti continuano, solidi e costanti, e chiaramente Honda non può che gioirne verso la nuova stagione mondiale.

“Avevo già detto che avrei iniziato a sentire la moto, oggi abbiamo fatto un altro passo avanti.” Così Marc Márquez inizia il commento di fine giornata. Basta già questa dichiarazione per cogliere segnali importanti in ottica 2022. Nella presentazione, HRC ha spiegato chiaramente le sue ambizioni, ma serve in primis l’uomo di punta, oggi secondo di giornata, di nuovo in forma. “In questo momento non ha importanza il giro secco, pensavo di più al ritmo.” Ed in questo settore, il leader odierno Luca Marini l’ha indicato come il migliore assieme al campione in carica Fabio Quartararo.

I test sulla nuova RC-V non sono finiti. “Abbiamo provato tante cose fino alla fine e ci sono stati dei miglioramenti, ma sono convinto che ci serva un altro step ed è quello che stiamo cercando. L’importante però è che sento molto di più la moto.” Anzi, rincara la dose. “In Malesia stavo solo correndo, ero in sella e basta. Dopo, ho detto che dovevo avvicinare la moto a me, al mio stile di guida, ed è quello che stiamo facendo. Già ieri avevo sentito qualcosa, oggi mi è ancora più vicina.”

Foto: Dorna Sports