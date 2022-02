MotoGP, Mandalika Test: Luca Marini comanda il day-2, tempi e novità

Secondo giorno di test ufficiali sul nuovo Mandalika Circuit con Luca Marini in vetta. La classifica finale e le prove svolte finora.

Un secondo giorno di test al Mandalika Circuit chiuso con Luca Marini al comando della classifica dei tempi, seguito da Marc Márquez e da Andrea Dovizioso. Condizioni della pista migliori rispetto al day-1, è rimasta la ‘linea asciutta’ formata ieri dai piloti MotoGP. A lungo era stato Brad Binder a tenere la prima piazza provvisoria, fino all’ultimo assalto con la soft per svariati piloti. Da registrare qualche problema finale alla RC16 del sudafricano, riportata a spinta al box. Manca ora un solo giorno di test ufficiali (2:00-10:00 italiane), le prove finali verso la nuova stagione si stanno per concludere. Vediamo com’è andata oggi.

Parliamo in generale di prove di setting e di feeling in sella, ma non solo. In Ducati continua il lavoro sulla nuova Desmosedici GP 2022, con tutti i ‘problemi di gioventù’ tipici di una nuova moto. Bisogna sistemare ad esempio l’elettronica, da adattare al nuovo motore, ma Miller sembra avere qualche difficoltà in più a livello di feeling all’anteriore. Tutte le Rosse poi hanno abbandonato lo scarico lungo visto anche a Sepang, tornando alla versione precedente. Una mossa necessaria dalla diversa gestione della potenza richiesta. Chiaramente non manca anche tanto lavoro in casa Aprilia, alla ricerca del grande passo avanti per questa nuova stagione MotoGP. Qui nel video ecco i suoi segreti.

Guardando le altre case, continuano le prove di aerodinamica sia in Yamaha che in Honda. Curioso vedere come Marc Márquez ogni tanto faccia ritorno alla precedente carenatura, l’unico dei quattro a svolgere queste prove, mentre Nakagami ha un telaio differente. In KTM si continua a girare con il nuovo profilo aerodinamico (le immagini da Sepang), ma i due ragazzi factory in particolare hanno anche un nuovo forcellone in fibra di carbonio, che entrambi apprezzano molto soprattutto in condizioni di poco grip. A referto alcuni incidenti, protagonisti Joan Mir, Jorge Martín, Andrea Dovizioso, Aleix Espargaró, Raúl Fernández e Darryn Binder.

La classifica del day-2

Foto: VR46 Racing Team