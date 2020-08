Procede la costruzione del circuito di Mandalika. Il tracciato indonesiano verrà completato a metà 2021, c'è ottimismo per il Gran Premio MotoGP.

Nonostante il periodo particolare, si continua a lavorare in ottica futura. Parliamo della costruzione del nuovo circuito di Mandalika, in Indonesia, che potrebbe (condizionale d’obbligo) ospitare l’anno prossimo un evento MotoGP, probabilmente nel mese di ottobre. In attesa di maggiori certezze i lavori vanno avanti senza interruzioni, pur con protocolli più severi a causa dell’emergenza sanitaria.

“La costruzione del Mandalika Circuit procede, il 40% della struttura è stato completato” ha dichiarato Zulkieflimansyah, governatore della provincia di West Nusa Tenggara, zona in cui sta sorgendo il tracciato. “Il nostro obiettivo è concludere i lavori entro giugno 2021.” Come detto, si mantiene un cauto ottimismo per quanto riguarda l’inserimento nel calendario del Mondiale MotoGP del prossimo anno.

Ricordiamo che Dorna Sports ha firmato col paese asiatico un accordo per ospitare un Gran Premio per i prossimi cinque anni. Proprio nel 2021 sarebbe previsto il primo evento a Mandalika, a sud di Lombok. Un evento che aiuterebbe anche il paese in questo periodo complesso. “Sicuramente ne trarremmo benefici a livello di crescita economica, oltre a far ripartire l’industria turistica dopo la pandemia” ha aggiunto il governatore.