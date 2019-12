Il Gran Premio MotoGP d'Indonesia verrà inserito nel calendario nel 2021. Ecco il video di quello che sarà il tracciato di Mandalika una volta completato.

L’annuncio di un accordo per un Gran Premio indonesiano è arrivato all’inizio dell’anno. Il luogo scelto è l’isola di Lombok, che ospiterà il circuito di Mandalika, in costruzione per ospitare questo grande evento. Il programma prevede l’inserimento di questo appuntamento MotoGP nel 2021. Per il momento abbiamo solo una proiezione 3D di quella che sarà la pista una volta completata.

Dall’ufficialità a febbraio, ci sono state tante visite in Indonesia da parte di Dorna con Carmelo Ezpeleta, che ha supervisionato l’andamento dei lavori. L’ultima di queste ad ottobre.

In seguito anche Mick Doohan, una leggenda di questo sport, ha realizzato una visita, mostrando il suo supporto al progetto indonesiano per un nuovo Gran Premio.

In passato abbiamo avuto modo di vedere in varie occasioni la passione per la MotoGP da parte dei fan indonesiani. Aiuta anche la presenza di Hafizh Syahrin e l’anno prossimo del rookie Andi Gilang, due piloti di casa. Quel che appare già certo è che, quando avrà luogo, sarà un appuntamento indimenticabile per il paese.