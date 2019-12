La serie cadetta delle derivate dalla serie presenterà uno schieramento coi fiocchi, per numero di piloti e qualità. Ecco la lista provvisoria

La Supersport sembrava agonizzante, invece la categoria di mezzo delle derivate dalla serie nel 2020 presenterà uno schieramento di partenza coi fiocchi. Al momento sono già trenta i piloti nella lista provvisoria che proponiamo qui sotto. Anche il livello si è alzato, con l’arrivo di nuovi team e piloti anche dal Motomondiale. E’ il caso dei tedeschi di Kiefer Racing, formazione iridata in Moto3, che ha lasciato la Moto2 per aprire un nuovo ciclo nel campionato alternativo. Kiefer Racing punta alla top class, ma intanto fa esperienza partendo dal gradino di sotto.

RANDY KRUMMENACHER NUMERO 1

Lo svizzero ha vinto il Mondiale con la Yamaha (team Evan Bros) ma ha cambiato box, passando alla MV Agusta che presenterà un super team a tre punte. La formazione campione in carica ha tappato la falla come meglio non poteva, puntando su Andrea Locatelli, giovane che arriva dalla Moto2: nella prima uscita con la Yamaha R6 ha fatto fatto capire che sarà da subito uno dei candidati alla vittoria. Punta molto in alto anche la Kawasaki, che dà fiducia al francese Lucas Mahias, che ha già vinto il Mondiale nel 2017 in sella alla Yamaha.

QUATTRO COSTRUTTORI IN GIOCO

Le medie cilindrate sul mercato non hanno più il successo di una volta, ma quattro Costruttori (MV Agusta, Yamaha, Kawasaki e Honda) saranno presenti nel Mondiale. Intanto si parla sempre più insistemente di cambiamenti regolamentari: Dorna vorrebbe derogare al limite di cilindrata attuale (600 cc per le quattro cilindri, 750 per le tre cilindri), aprendo le porte anche a progetti di cubatura superiore, con potenza bilanciata d’ufficio, come già avviene nella entry class WSSP300. Potrebbe essere la soluzione per portare dentro marchi come Aprilia e Triumph. E anche per tenere in gioco MV Agusta, che nel 2021 presenterà una tre cilindri 800, contro i 675 cc attuali. Vedremo.

LA LISTA PROVVISORIA

Randy Krummenacher GER MV Agusta MV Agusta

Federico Fuligni ITA MV Agusta MV Agusta

Raffaele De Rosa ITA MV Agusta MV Agusta

Lucas Mahais Fra Kawasaki Puccetti Racing

Phillip Ottl Ger Kawasaki Puccetti Racing

Manuel Gonzalez Spa Kawasaki ParkinGo

Ayrton Badovini Ita Kawasaki Pedercini Racing

Kyle Smith GB Kawasaki Pedercini Racing

Can Oncu Tur Kawasaki Orelac Turkish

Isaac Vinales Spa Yamaha Kallio Racing

Hannes Soomer Est Yamaha Kallio Racing

Jules Cluzel Fra Yamaha GTM94

Corentin Perolari Fra Yamaha GMT94

Loris Cresson Bel Yamaha Team Toth

Peter Sebestyen Hun Yamaha Team Toth

Andrea Locatelli Ita Yamaha Evan Bros

Galang H. Pratama IND Yamaha MS Racing

Andy Verdoia Fra Yamaha MS Racing

Steven Odendaal SAF Yamaha EAB Ten Kate

Tom Toparis AUS Yamaha Benro Racing

Guus Boes OLA Yamaha Berno Racing

Lukas Tulovic GER Yamaha Kiefer Racing

Thomas Gradinger AUT Yamaha Kiefer Racing

Jamie van Sikkelerus Ola Yamaha MPM Yamaha

Danny Webb GB Yamaha Wepol

Christoffer Bergmann Dan Yamaha Wojcek Yamaha

Patrick Hobelsberger GER Honda PTR Honda

Hikari Okubo GIA Honda PRT Honda

? Honda Lorini Honda

? Honda Lorini Honda