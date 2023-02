MotoGP, Luca Marini comanda i test invernali: “Sono pronto”

Il Mooney VR46 Racing Team è la grande rivelazione del Test MotoGP di Sepang. Marco Bezzecchi firma il miglior crono del venerdì, Luca Marini è il più veloce della terza giornata. Il fratello di Valentino Rossi ribadisce un ottimo feeling con la Ducati Desmosedici GP22 con cui aveva firmato il best lap anche nel test autunnale a Valencia e proverà a partire subito forte, provando a sfruttare la ‘new entry’ delle gare sprint.

Luca Marini simula una Sprint Race

Domenica 12 febbraio il pilota di Tavullia firma un ottimo 1’57″889 e distacca di 80 millesimi il campione in carica Pecco Bagnaia di 80 millesimi. Luca Marini conferma di essere padrone della sua Ducati Desmosedici e non vede l’ora di iniziare questo Mondiale 2023. “Abbiamo fatto dei buoni passi in avanti sul freno motore, in trazione e sul feeling all’anteriore… Il test perfetto! Ho tenuto un buon passo anche nel run di sprint race, 59 basso, e ho tentato anche qualche simulazione di sorpasso. Ci serviva capire meglio come affrontare questo tipo di distanza perché sarà una gara tutta all’attacco“.

Assalto al podio della MotoGP

Rispetto alla preseason MotoGP 2022 non ha nuove componenti da provare, potrà partire da una base ben consolidata che ha portato Bagnaia alla conquista del titolo iridato. Un po’ sulla scia di quanto fatto da Enea Bastianini nella scorsa stagione… ma con le dovute cautele della vigilia. “Sicuramente sarà diverso quando arriverà il momento della gara sprint. Non sarà così facile perché ci saranno altri piloti e non potrò solo guidare sulla mia traiettoria, ci sarà più battaglia. Però la moto è migliorata e io ho guidato molto bene, con un ottimo giro veloce“. C’è da fare tesoro degli errori commessi l’anno scorso per puntare al primo podio in classe regina e magari alla prima vittoria. “Penso che siamo pronti a lottare per le buone posizioni e per il podio in tutte le gare, ma sicuramente anche le altre case andranno forte quest’anno e le altre Ducati saranno nelle prime posizioni“.

Una Ducati non ufficiale

Il confronto con i piloti Ducati ufficiali non lo spaventa, anzi. Nella prima parte di campionato una moto non ufficiale potrebbe giocare a suo favore. “Parlando con Pecco mi ha detto che hanno fatto un altro passo avanti e che sono vicini all’avere una moto perfetta come l’anno scorso, con la quale hanno vinto il titolo. Credo però che la mia moto abbia un ottimo potenziale“. Luca Marini adesso ritornerà a Tavullia per continuare gli allenamenti, partecipare alla presentazione del team VR46 edizione 2023 e poi volerà a Portimao fra tre settimane per l’ultimo test Irta. Una cosa è certa: l’assalto al podio della MotoGP è già iniziato.

Foto di Valter Magatti