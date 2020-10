Verso la domenica di gare, chi trionferà a Le Mans? Chi sarà il nuovo campione MotoE? Occhio agli orari! Diretta Sky/DAZN e differita TV8.

Abbiamo i poleman delle categorie, più il vincitore di una caotica Gara 1 MotoE. Ma chi riuscirà a dominare la domenica a Le Mans? Fabio Quartararo (MotoGP), Joe Roberts (Moto2) e Jaume Masiá (Moto3) metteranno il loro sigillo anche in gara? Jordi Torres può essere il nuovo campione della Coppa del Mondo elettrica dopo il trionfo di sabato? Attenzione a tutti gli orari, visti gli stravolgimenti dovuti alla concomitanza con la F1. La diretta del Gran Premio di Francia sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN, mentre su TV8 saranno visibili qualifiche e gare in differita.

La programmazione Sky Sport/DAZN

Domenica 11 ottobre

9.00-9.20 Moto3 Warm Up

9.30-9.50 MotoGP Warm Up

10.00-10.20 Moto2 Warm Up

11.20 Moto3 Gara

13.00 MotoGP Gara

14.30 Moto2 Gara

15.40 MotoE Gara 2

La programmazione TV8

Domenica 11 ottobre

14.05 Differita Moto3 Gara

15.40 Differita MotoGP Gara

16.45 Differita Moto2 Gara

17.40 Differita MotoE Gara 2