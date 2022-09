MotoGP, le ‘magie’ di Coulon per Fernandez: “È il 70% del risultato”

Una stagione d’esordio piuttosto complessa per Raul Fernandez. Ma prima di lasciare KTM, direzione RNF Aprilia, ha avuto l’occasione di lavorare con Guy Coulon. Il suo capotecnico infatti era ancora convalescente da un intervento ad un ginocchio, Hervé Poncharal ha quindi chiamato il suo braccio destro per affiancare eccezionalmente l’esordiente spagnolo nel Gran Premio di San Marino. “Un fine settimana fantastico” per il #25, che non ha che lodi per Coulon dopo la gara in rimonta di cui s’è reso protagonista. Un bella iniezione di fiducia per gli ultimi sei round del 2022.

Fernandez, da ultimo a 13°

Anzi, fin dalla prima giornata di libere il vice-campione Moto2 ha letteralmente dichiarato di non essersi mai sentito così bene in sella. Poi qualcosa in qualifica non ha funzionato e s’è ritrovato a scattare dall’ultima casella, 25° in griglia. Ma in gara ha tirato fuori gli artigli e ha iniziato a lottare da subito. “Ho tenuto un passo costante sul 33 basso. Non è da vittoria, ma per noi è ottimo!” ha dichiarato Raul Fernandez a motogp.com. Sottolineando che “Per tutto il fine settimana abbiamo lavorato molto sul ritmo, cercando di sfruttare al meglio la media posteriore. Giorno dopo giorno è andata meglio.” Ultimo al via, gran 13° alla bandiera a scacchi: è il suo secondo miglior risultato di questa impegnativa stagione MotoGP.

VIDEO La gara, la festa Tech3 e l’abbraccio Fernandez-Coulon

“Credo sia proprio merito suo”

Dal venerdì, come detto, eccezionalmente affiancato da Guy Coulon. Un’occasione di cui Raul Fernandez ha fatto tesoro. “È stato un piacere lavorare con Guy, un capotecnico che è una leggenda nel paddock. Un grazie a Hervé per avermi dato l’opportunità di lavorare con lui!” A Coulon poi attribuisce buona parte del merito per quanto ottenuto: “Direi che è il 70% del risultato. Ho ricominciato a divertirmi in sella, in qualifica non è andata bene ma per il resto del weekend sono sempre stato vicino ai ragazzi del team factory. Credo sia proprio merito suo, mi ha dato la calma necessaria nei momenti difficili. È stato un weekend fantastico!” Da Aragon ritornerà il suo capotecnico ufficiale, ma considerando tutto il lavoro svolto nel fine settimana a Misano. Un punto di ripartenza per chiudere al meglio con KTM e Tech3.

Foto: Tech3 Racing