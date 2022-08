Riecco Guy Coulon, leggenda dei box: affiancherà Raul Fernandez

La grandissima esperienza di Guy Coulon al servizio di Raul Fernandez a Misano. Un avvicendamento in corsa per motivi di salute: il capotecnico del rookie Tech3, Nicolas Goyon, è ancora convalescente da un recente intervento ad un ginocchio. Il team del pilota spagnolo quindi sarà guidato dal tecnico francese, che riprende il ruolo abbandonato a fine 2020 e ripreso eccezionalmente l’anno scorso per un GP accanto a Miguel Oliveira. In quel caso un ritorno, visto che il portoghese era stato il suo ultimo pilota prima del cambio di ruolo in Tech3.

Guy Coulon, breve profilo di una leggenda

Un personaggio dal carattere calmo e riflessivo, molto stimato per la sua vastissima conoscenza in materia di moto. Il fatto di essere cresciuto a pochi passi dal tracciato di Le Mans, ereditando “l’abitudine” di famiglia di andare vedere ogni anno la 24 Ore, ha certo contribuito allo sviluppo di questa passione poi diventata la sua vita. Nel 1974 ha concretizzato il suo sogno di diventare meccanico, approda poi nel Motomondiale e nel 1989 nasce ufficialmente il team Tech3, di cui Coulon è uno dei fondatori. In squadra lo definiscono “Un personaggio chiave, il cuore del team assieme a Hervé Poncharal”.

È stato lui la mente della sfida artigianale chiamata Mistral 610, la moto con cui la squadra ha disputato il Mondiale Moto2 dal 2010 al 2018. Negli anni è stato poi capotecnico di tanti piloti di successo approdati in Tech3, come ad esempio Olivier Jacque, campione del mondo 250cc. Ma anche Marco Melandri, Colin Edwards, Andrea Dovizioso, Bradley Smith, il bicampione Moto2 Johann Zarco. Fino a Miguel Oliveira, suo ultimo pilota “a tempo pieno” per due stagioni prima di lasciare il ruolo di capotecnico. Mantiene sempre un ruolo di rilievo per quanto riguarda il lato tecnico di Tech3, anche se più ‘dietro le quinte’.

Di nuovo capotecnico

È lui quindi l’uomo che affiancherà Raul Fernandez ed il suo staff in occasione del Gran Premio di San Marino. Una bella occasione per l’esordiente spagnolo, ai suoi ultimi 7 GP in KTM Tech3 prima di lanciarsi nella sfida RNF Aprilia. A Hervé Poncharal non dispiace davvero riavere il suo braccio destro nel box nel ‘vecchio’ ruolo. “Guy Coulon tornerà come capotecnico, guiderà la squadra di Raul Fernandez” ha sottolineato il boss Tech3. “Nicolas Goyon sta ancora recuperando da un intervento ad un ginocchio, quindi non è in grado di viaggiare questa settimana. Lavoreranno a stretto contatto, ma sarà Guy ad indicare la strada. Il fatto curioso è che Guy ha sostituito Paul Trevathan accanto ad Oliveira appena un anno fa e proprio nello stesso posto.”