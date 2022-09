Jonathan Rea, missione 7° Mondiale: obiettivo fissato per Magny-Cours

In questo fine settimana riparte il Mondiale Superbike e tra i piloti più attesi a Magny-Cours c’è senza dubbio Jonathan Rea. Il sei volte campione del mondo vuole ridurre lo svantaggio (31 punti ora) sul leader della classifica, Alvaro Bautista, che in Francia non ha mai brillato da quando è approdato nel campionato delle derivate di serie.

Potrebbe essere una buona occasione per Johnny, che invece in Borgogna ha vinto complessivamente nove manche. Lui e Toprak Razgatlioglu potrebbero essere i favoriti, ma lo spagnolo della Ducati non andrà sottovalutato. Sarà interessante vedere se alcune novità provate dal team Kawasaki Racing nel test a Barcellona verranno adottate nel weekend.

Superbike, Jonathan Rea pronto a lottare con Bautista e Razgatlioglu

Rea è contento che il Mondiale Superbike riparta dal round in Francia, che storicamente porta bene a lui e alla Kawasaki: “Magny-Cours è un’ottimo posto per iniziare l’ultima parte della stagione. Avremo sei round in rapida successione ed è importante essere veloci, costanti e in salute durante tale periodo. Magny-Cours è un buon circuito per me e il team, la nostra Ninja ZX-10RR funziona bene lì. Ho molti ricordi felici“.

Il sei volte iridato SBK è fiducioso per questo fine settimana, anche se evidenzia che i cambiamenti climatici possono essere un fattore da tenere in considerazione: “È settembre e arriva l’autunno in Europa, dobbiamo aspettarci qualsiasi cosa in termini di tempo. Saremo preparati in entrambi i casi. Dopo un test davvero solido a Barcellona, sento che abbiamo una buona base per iniziare il weekend. L’obiettivo è salire sul podio“.

Il pilota della Kawasaki ha grande esperienza e nulla lo spaventa. Il test in Catalogna potrebbe avergli fatto compiere qualche passetto avanti, ma questo lo capiremo meglio solo quando si apriranno le danze a Magny-Cours. Sarà un round da non perdere.

Foto: Kawasaki Racing