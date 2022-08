Jonathan Rea, passi avanti con la Kawasaki: i rivali devono preoccuparsi

Nel weekend tanti piloti del Mondiale Superbike sono stati protagonisti del test a Barcellona, non mancavano quelli del team ufficiale Kawasaki. Anche Jonathan Rea e Alex Lowes hanno lavorato sia per preparare il round in Catalogna (23-25 settembre) sia in generale il resto del campionato, che ripartirà a Magny-Cours (Francia) nel weekend 9-11 settembre.

Il sei volte campione del mondo ha siglato il miglior tempo assoluto in 1’40″913. In attesa di avere a disposizione un motore più performante sulla Ninja ZX-10RR nel 2023, la squadra ha lavorato nelle altre aree nelle quali è possibile intervenire nell’immediato. Inoltre c’è stata l’occasione per provare la nuova gomma extra morbida anteriore portata dalla Pirelli.

Superbike, Jonathan Rea felice del test a Barcellona

Rea ha lasciato il circuito di Barcellona con il sorriso stampato sul volto. Al termine del test si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto nelle due giornate trascorse sulla pista catalana: “Sono stati due giorni davvero solidi. Ho preso subito ritmo sabato pomeriggio con le temperature molto calde, è stato molto bello riuscirci. Una delle cose che avevamo in mente era cambiare la mia posizione in sella, per vedere quale influenza avrebbe avuto. Abbiamo avuto risultati positivi. Inoltre, a livello elettronico non smettiamo mai di lavorare“.

La decisione di provare una differente posizione sulla moto è nata dall’esigenza di caricare maggiormente il posteriore e risolvere il problema che Johnny ha con la gomma SCX, che non riesce ancora a sfruttare come vorrebbe. Il cambiamento fatto in Catalogna gli ha lasciato delle sensazioni positive e potrà tornargli utile per il resto del campionato mondiale Superbike. Importante anche il lavoro sull’elettronica, area che non viene mai trascurata.

Rea pronto a sfidare ancora Bautista e Razgatlioglu

Il pilota Kawasaki è molto felice di come la Ninja ZX-10RR si è comportata in pista e del feeling che gli ha restituito: “Sono stati due giorni fantastici. Sono stato abbastanza veloce e costante in condizioni più calde, che sappiamo essere un’area nella quale migliorare. I primi segnali sono stati positivi. Nel pomeriggio della seconda giornata ci siamo concentrati sulle partenze, cercando di capire il miglior assetto elettronico e meccanico“.

È filato tutto liscio per il sei volte iridato Superbike, che alla ripresa del campionato farà di tutto per battere Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu. Quest’ultimo è stato anche protagonista di un highside che gli ha fatto concludere prima il test in Catalogna, ma tornerà carico a Magny-Cours con l’obiettivo di fare quella tripletta che nel 2021 gli è sfuggita solo per il reclamo di Kawasaki in Superpole Race (era andato sul verde all’ultimo giro ed è stato retrocesso da primo a secondo). I giochi sono apertissimi per la vittoria del titolo.

Foto: Kawasaki