Toprak Razgtalioglu si è procurato una ferita al gomito sinistro incappando in un violento highside durante la seconda e ultima giornata dei test Superbike in corso sul tracciato di Catalunya (Barcellona). L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio. Il pilota turco è stato portato in ospedale per le cure del caso. Per fortuna niente di grave, il turco se l’è cavata con sei punti di sutura. Salvo complicazioni, il prossimo fine settimana dovrebbe essere regolarmente a Caldwell Park, in occasione del British Superbike, per un paio di giri d’esibizione e promozione Yamaha. Nella foto WorldSBK ecco com’era ridotta la YZF-R1 dopo il botto, che si è verificato alla curva cinque.

Yamaha lavori in corso

Toprak e il suo compagno di squadra Andrea Locatelli avevano parecchio lavoro di sviluppo da svolgere in queste due giornate di collaudo, per cui nessuno dei due ha utilizzato la copertura extrasoffice, a differenza di Jonathan Rea (Kawasaki) e Iker Lecuona (Honda) che capeggiano la lista dei tempi di questa due giorni. Hanno evitato di montare le coperture da tempo anche i ducatisti Alvaro Bautista e Michael Rinaldi. Entrambi sono stati molto veloci con le gomme SCX da gara, soprattutto lo spagnolo leader del Mondiale. La marca italiana ha portato un nuovo forcellone.

I tempi finali

Nessun cambiamento nel pomeriggio, la pista molto calda non ha consentito l’attacco ai riferimenti di Rea e Lecuona, ottenuti di primo mattino e gomma super soffice SCQ. Questi i tempi: 1.Jonathan Rea (Kawasaki) 1’40″913; 2.Iker Lecuona (Honda) 1’41″107; 3. Alvaro Bautista (Ducati) 1’41″281; 4. Andrea Locatelli (Yamaha) 1’41″514; 5. Michael Rinaldi (Ducati) 1’40″621; 6. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 1’41″731; 7. Xavi Vierge (Honda) 1’42″087; 8. Loris Baz (BMW) 1’42″136; 9. Scott Redding (BMW) 1’42″165; 10. Michael van der Mark (BMW) 1’43″367; 11. Eugene Laverty (BMW 1’43″416; 12. Florian Marino (Kawasaki) 1’44″117; 13. Leandro Mercado (Honda) 1’44″603; 14. Oscar Gutierrez (Kawasaki) 1’45″060; 15. Oliver Konig (Kawasaki) 1’45″667

Bestseller, l’autobiografia del Genio F1 Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”