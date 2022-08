MotoGP, Jorge Martin caduta con beffa. Botta e risposta con Bastianini

La sfida diretta tra Enea Bastianini e Jorge Martin al Red Bull Ring dura pochissimi giri. Un botta e risposta fra i due compagni di marca che si chiude con il forfait del pilota Gresini, costretto a parcheggiare la sua Ducati Desmosedici a bordo pista per un problema al cerchione. La gara del ‘Bestia’ dura pochi giri, il madrileno del team Pramac porta a casa un decimo posto con beffa: mentre era in lotta per il podio ha rimediato una caduta all’ultimo giro che lo ha sprofondato al decimo posto finale. Nei prossimi giorni i vertici di Borgo Panigale annunceranno chi sarà il compagno di squadra di Pecco Bagnaia nella prossima stagione MotoGP. Qui le highlights del GP Austria.

La bagarre tra Bastianini e Martin

Nel post gara di Zeltweg i nervi erano ben tesi. Enea Bastianini accetta ma non condivide il tentativo di sorpasso di Jorge Martin, cui il romagnolo ha prontamente risposto riportandosi davanti. “All’uscita della curva 9 il cordolo è molto alto, quando ho dato gas ho dato una sbacchettata, si è rotto il cerchione, ho perso pressione subito e sono andato lungo. Mi è dispiaciuto per il sorpasso, ci stava certamente… Ma sarebbe stato meglio fare gioco di squadra come hanno fatto Jack e Pecco, anche lui voleva fare il suo sorpasso, se lo faceva più tardi non avrebbe dato problemi. Non aveva voglia di fare giochi di squadra, ognuno sceglie quel che è meglio fare. Sinceramente è una manovra che non ha dato fastidio a nessuno, una gara è individuale“. Secca la risposta del pilota Pramac: “E cosa dovevo fare? Le gare sono queste…“.

Ducati prepara il responso finale

Prima di Misano verrà annunciato il nome del secondo pilota factory, tutto lascia pensare che Ducati voglia puntare su Jorge Martin. “Ducati conosce il nostro potenziale, immagino che per loro sia una scelta difficile da prendere… Quando eravamo in lotta l’ho sempre spuntata io, perciò penso di meritarmi il posto nel team factory – ha proseguito Bastianini -. Ma non so se ci sono motivazioni di altra natura che non conosco, non voglio togliere nulla a Jorge perché è un grande pilota“. Il direttore sportivo Paolo Ciabatti non lascia trapelare nulla alla fine del GP d’Austria. “E’ una decisione difficile, ma guadagneranno gli stessi soldi e avranno pari trattamento. C’è sempre l’ambizione dell’a squadra ufficiale ma non credo abbia causato particolari problemi“.