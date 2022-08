MXGP Francia: Tim Gajser non si ferma più, che fuoriclasse!

Che fuoriclasse Tim Gajser! Si è presentato a Saint Jean d’Argely (Francia) con il Mondiale MXGP già in ghiaccio, ma senza più timore di farsi male e vanificare tutto, ci ha dato dentro più di prima. Dopo aver chiuso la prima gara al secondo posto, dietro lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha), lo sloveno della Honda si è scatenato nella frazione decisiva, fulminando lo stesso Seewer e il malcapitato Jorge Prado (GasGas) in un finale al fulmicotone. Domenica scorsa in Finlandia aveva fatto il bagno di champagne per il quinto titolo, con due GP d’anticipo. Questa volta Tim Gajser ha alzato le braccia per salutare il 42° trionfo, e il podio iridato numero 99. Per arrivare alla cifra tonda resta il gran finale in Turchia, fra due settimane.

Il morso della tigre

Gli ultimi due giri di gara 2 hanno offerto uno show fantastico. Jorge Prado era al comando, ma aveva alle spalle Seewer e Gajser decisi a farne un sol boccone, per giocarsi il GP fra di loro. Al penultimo passaggio, Seewer si è “piantato” in un canale, ostruendo la traiettoria a Gajser, costretto a rallentare di brutto. Prado sembrava il sicuro, ma non era. Gajser è uscito come un missile dalla morsa, in poche curve si è fatto sotto a Prado e lo ha infilato di slancio in un discesone, tanto per far capire al ragazzo spagnolo che ancora ne deve mangiare di polvere per aspirare al top. Con Gajser ormai avviato al trionfo, Prado ha ceduto anche a Seewer, secondo di manche e nella “generale” del GP. La marea di pubblico francese è saltata per l’entusiasmo.

Alberto Forato nono

Senza più Tony Cairoli, l’Italia del Motocross per adesso deve accontentarsi di qualche sprazzo. Anche in Francia il migliore dei nostri è stato Alberto Forato, nono nella classifica finale del GP. Si è smarrito invece Mattia Guadagnini, che al debutto anticipato in MXGP aveva lasciato immaginare un veloce decollo, e invece ultimamente è sprofondato oltre la top ten. Adesso resta solo la Turchia per provare a tornare dove conta.

