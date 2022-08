MotoE Austria, Gara 2: Granado cala il bis, il titolo si decide a Misano

Una battaglia serrata anche nella seconda gara in Austria, ma la spunta Eric Granado. Il brasiliano di LCR ripete il successo ottenuto sabato e tiene ancora più viva che mai la contesa per il titolo MotoE. È un conto tra lui ed il leader Dominique Aegerter, gli unici ormai matematicamente ancora in lotta. Doppia festa per il team di Lucio Cecchinello con Miquel Pons ancora sul podio, niente da fare per Casadei 4°. Ecco com’è andata la seconda corsa al Red Bull Ring.

La gara

Colpo di scena subito prima del via: la Energica di Xavi Forés viene rimossa dalla griglia, è già ritiro… Dopo l’incidente in Gara 1 a poche curve dalla vittoria, Mattia Casadei è ancora più agguerrito. Anche oggi realizza un’ottima partenza e prende saldamente il comando, ma il tentativo di fuga per la vittoria non ha un seguito. L’italiano viene presto agganciato da Granado, Pons, Aegerter e Ferrari, creando così un combattivo quintetto in lotta per il successo. Solo alla bandiera a scacchi abbiamo il vincitore, è un nuovo trionfo per Eric Granado che replica quanto fatto sabato. LCR festeggia di nuovo e doppiamente, Miquel Pons è secondo! Aggiunti 3 secondi a Ferrari al tempo finale per limiti di pista.

La classifica

Classifica generale

