MotoGP, Jorge Martin sogna l’impresa con Pramac: “Facciamo la storia”

Decisamente un buon inizio di weekend per Jorge Martin ad Aragon. Infatti, è stato lui a siglare il miglior tempo delle prove libere del venerdì. Ovviamente il suo obiettivo è quello di fare bene anche le qualifiche e, soprattutto, la gara. Vuole riscattare il deludente gran premio di Misano.

Inoltre, il pilota del team Pramac Racing intende mettersi alle spalle completamente la decisione di Ducati di non promuoverlo nella squadra ufficiale nel 2023. Tale scelta gli ha lasciato amarezza e forse lo ha un po’ condizionato nell’ultima gara in Italia. Adesso è il momento di accettare i fatti e di pensare solamente a dare il massimo.

MotoGP, Jorge Martin ritrova il sorriso ad Aragon

Martin al termine della FP2 ha parlato a Sky Sport MotoGP e si è detto soddisfatto di come ha iniziato questo Gran Premio di Aragon: “Sono contento, al venerdì meglio essere primo che quindicesimo come nell’ultimo weekend. Abbiamo comunque del lavoro da fare, perché non mi trovo ancora al meglio con l’anteriore. E anche il grip al posteriore qui non è quello ideale. Oggi ero molto carico, avevo grande voglia di andare in pista ed è andata bene. Spero di continuare a lavorare positivamente per essere competitivo domenica“.

Al pilota spagnolo è stato domandato se a Misano Adriatico la sua performance sia stata influenzata dalla scelta di Ducati e dalle tante domande ricevute sull’argomento: “Anche se non vuoi pensarci – spiega – c’era tanta gente che parlava… È stato un weekend complicato, anche perché non mi trovavo a mio agio sopra la moto e non avevo il feeling per spingere. Comunque è tutto passato, adesso non si parla più di questo discorso. Penso solo a guidare e a divertirmi“.

Jorge Martin sogna di vincere con il team Pramac

In Pramac Racing hanno deciso di ingaggiare Gino Borsoi come prossimo team manager e Martin ne è contento: “Speriamo di fare la storia insieme. Sono molto motivato ad essere in Pramac, perché nessun pilota ha vinto il titolo con un team satellite e io ho questa opportunità. Non so se ce la faremo oppure no, c’è da lavorare. Nel team serviva un po’ di ordine, perché quest’anno soprattutto all’inizio è stato un casino. Con Gino saremo più organizzati e lavoreremo meglio”.

Il 24enne madrileno sogna di poter conquistare il mondiale MotoGP nel 2023, facendo così un’impresa grande con una squadra satellite. Va detto che in Pramac potrà contare su un trattamento tecnico da pilota ufficiale e quindi il suo materiale sarà assolutamente competitivo. Sulla carta, avrà la possibilità di lottare costantemente per le migliori posizioni.

Foto: Instagram