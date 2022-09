MotoGP Aragon, dove vedere il Gran Premio? Gli orari TV e streaming

Alle spalle il GP di San Marino ed i successivi test ufficiali, ora tocca al 15° evento mondiale. Il penultimo in Europa: si torna in Spagna, precisamente al MotorLand Aragón, circuito non proprio amato da Quartararo. Riuscirà ad arginare le Ducati e le Aprilia? Vedremo poi se Joan Mir tornerà dall’infortunio, e se le voci che vogliono Marc Marquez di nuovo in pista saranno confermate. In Moto2 Vietti ci riproverà, anche se la situazione s’è complicata contro Fernandez ed Ogura, ora distanti ben 40 punti. In Moto3 Foggia a -35 continua l’assalto, non deve più sbagliare per avere un’occasione. Di seguito tutti gli orari TV del Gran Premio di Aragón. La diretta integrale sarà garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Anche su TV8 saranno visibili in diretta sia le qualifiche che le gare, per l’ultima volta in questo 2022.

Le highilights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

Gli orari di Sky Sport

Venerdì 16 settembre

9:00-9:40 Moto3 Prove Libere 1

9:55-10:40 MotoGP Prove Libere 1

10:55-11:35 Moto2 Prove Libere 1

13:15-13:55 Moto3 Prove Libere 2

14:10-14:55 MotoGP Prove Libere 2

15:10-15:50 Moto2 Prove Libere 2

Sabato 17 settembre

9:00-9:40 Moto3 Prove Libere 3

9:55-10:40 MotoGP Prove Libere 3

10:55-11:35 Moto2 Prove Libere 3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove Libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 18 settembre

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 17 settembre

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove Libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 18 settembre

11:00 Diretta Moto3 Gara

12:20 Diretta Moto2 Gara

14:00 Diretta MotoGP Gara

Foto: EPA/Javier Cebollada